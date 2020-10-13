Правозащитники выразили опасения за жизнь проклятого близкими чеченского блогера

13 октября 2020, 10:10

Отречение родственников от проживающего в Австрии Сайд-Хусейна Магомадова, критикующего власти Чечни, не гарантирует безопасность ни близким блогера, ни самому Магомадову, предположили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Публичные отречения жителей Чечни от критиков властей стали формальностью, добавил блогер Тумсо Абдурахманов.

Как писал "Кавказский узел", 11 октября стало известно, что родственники проживающего в Австрии блогера Сайд-Хусейна Магомадова провели сход, на котором прокляли его за критику Рамзана Кадырова и чеченских властей.

Жители Чечни неоднократно публично критиковали родственников, высказывавших оппозиционные взгляды. Так, в сентябре участники схода в Урус-Мартане потребовали от эмигрантов не вмешиваться в дела Чечни и в оскорбительной форме раскритиковали своего родственника Ахмеда Закаева за поддержку Telegram-канала 1Adat.

Публичное отречение родственников – это "уже нечто обыденное и ожидаемое в таких историях", сказал корреспонденту «Кавказского узла» чеченский блогер Тумсо Абдурахманов.

По его мнению, сама процедура публичных отречений превратилась в формальность и не гарантирует безопасность самим родственникам. "Отказ от близкого человека, конечно, не гарантирует никакой безопасности родственникам, это скорее такая формальность. Но [...] родственники пытаются таким образом себя обезопасить", - считает Абдурахманов.

Тумсо Абдурахманов добавил, что, если Сайд-Хусейн Магомадов заочно оскорблял Рамзана Кадырова, то ему может угрожать опасность. "Я не уверен, но, по-моему, он допускал оскорбительные высказывания в адрес Кадырова, а это уже повод опасаться за свою жизнь", - сказал блогер.

Сайд-Хусейн Магомадов ведет одноименный канал в YouTube, где публикует критические видеозаписи о высокопоставленных чеченских чиновниках. По данным на 10.00 мск 13 октября на канале опубликовано 29 видеороликов, первый из них блогер опубликовал 7 сентября. На канал подписан 351 пользователь видеохостинга.

С тем, что Магомадову угрожает опасность, согласна и председатель Комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина, по мнению которой, родственники вынуждены идти на публичное отречение, рассчитывая уменьшить риски. "Видимо, [публичное порицание родственниками] снижает риски. Очевидно, что это очередная демонстрация полновластия и неприкосновенности Рамзана Кадырова. Однако такое унижение людей и ему (Магомадову) не гарантирует безопасности", - сказала корреспонденту «Кавказского узла» Ганнушкина.

Несмотря на публичное отречение, и родственники Магомадова и сам блогер находятся в опасности, не исключил глава Комитета против пыток Игорь Каляпин. "Наверное, они сейчас там извинятся, расскажут, что они от него отреклись, что он живет своей жизнью. Наверное, на какое-то время их оставят в покое. Но если он продолжит свою деятельность - вновь будут давить на родственников", - сказал Каляпин корреспонденту «Кавказского узла», добавив, что «люди, живущие в Чечне, всегда находятся в опасности».

В Чеченской Республике усиливается агрессивная реакция со стороны властей на любую критику, считает правозащитник. "Люди, находящиеся за пределами Чеченской Республики, кто в России, кто за пределами, так называемые блогеры - они раздражают [...] кадыровцев, и их родственники, их семьи, находящиеся в Чечне сталкиваются с давлением. Их заставляют извиняться, во всеуслышание заявлять, что они отрекаются от своего родственника и когда это не помогает, тем не менее опять на этих людей начинают давить", - сказал Игорь Каляпин.

Напомним, в сентябре широкий резонанс в Чечне и за ее пределами вызвало видео, на котором обнаженный человек, назвавшийся Салманом Тепсуркаевым, садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с критикующим чеченские власти Telegram-каналом 1ADAT. 12 сентября ЧГТРК "Грозный" опубликовала видеообращение отца Салмана Тепсуркаева. Ширвани Тепсуркаев сообщил, что давно отрекся от уехавшего из республики сына из-за его непослушания и плохого поведения. Также Ширвани Тепсуркаев заявил, что примирился с людьми, оскорбленными публикациями Telegram-канала 1ADAT.

Подробности истории с Тепсуркаевым можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова". На "Кавказском узле" также опубликована биографическая справка о Салмане Тепсуркаеве, чья судьба с начала сентября 2020 года остается неизвестной.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".