Протестующие забросали камнями здание администрации Цунтинского района

12 октября 2020, 17:25

Десятки жителей Цунтинского района, недовольных избранием Исрапила Абдулаева на пост главы районного собрания депутатов, забросали камнями здание местной администрации и машину главы муниципалитета, который выдвинул кандидатуру Абдулаева.

Как сообщал "Кавказский узел", конфликт из-за выборов в Цунтинском районе разгорелся еще в начале лета. 16 июня в результате драки, которая произошла в селе Кидеро близ границы с Грузией, пострадали замглавы администрации Цунтинского района Исрапил Абдулаев, его брата Омар и водитель Магомед-Рамазан Магомедов. Было возбуждено дело о хулиганстве. По словам местных жителей, среди нападавших были родственники бывшего главы района Гусейна Магдиева.

В Цунтинском районе произошла потасовка, связанная с избранием председателем районного собрания Исрапила Абдулаева, сообщил сегодня на своей странице в Instagram председатель Координационного совета НКО Дагестана Шамиль Хадулаев. "В знак протеста группа людей стала забрасывать камнями администрацию района", - сообщил он.

Публикация сопровождается видео, на котором десятки людей, крича, идут мимо ограды, за которой находятся силовики. Слышны звуки выстрелов, но кто стреляет, не видно. Несколько человек подбирают с земли камни и бросают их через ограду.

На еще одном видео, опубликованном сегодня на YouTube-канале дагестанского издания "Черновик", тот же инцидент заснят с другого ракурса. Видно, что толпа подошла к зданию, рядом с которым находятся силовики.

Несколько десятков человек сегодня закидали камнями здание администрации Цунтинского района и автомобиль главы района, говорится на сайте "Черновика" со ссылкой на собственные источники. Инцидент произошел в преддверии сессии районного собрания. Поводом для недовольства послужила ситуация после выборов, когда часть депутатов по разным причинам не смогла попасть на заседание собрания, сообщается в публикации.

Протестующие недовольны, что председателем районного собрания избран Исрапил Абдулаев, которого выдвинул на этот пост выдвинул глава района Шамиль Магомедов. После инцидента в Цунту приехали прокурор района, а также представитель МВД Дагестана из Махачкалы, со ссылкой на источник информировали "Аргументы и факты".

На сайтах администрации Цунтинского района и МВД Дагестана по состоянию на 17.25 мск 12 октября отсутствует информация об акции протеста.