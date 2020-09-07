Зал заседаний в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Фото: CherryX per Wikimedia Commons

07 сентября 2020, 13:12

Вторая жалоба на пытки жителя Дагестана Муритова подана в ЕСПЧ

В деле Тимура Муритова, вопреки заявлениям о пытках осужденного за вербовку дагестанцев в ИГ*, было нарушено его право на справедливое судебное разбирательство, указали в новой жалобе в ЕСПЧ юристы Правозащитного центра "Мемориал".

Как писал "Кавказский узел", первая жалоба по делу Тимура Муритова была направлена в Европейский суд по правам человека 16 августа 2019 года. В ней Правозащитный центр "Мемориал" сообщил суду о пытках, которым силовики в Дагестане подвергли Муритова после задержания.

Гражданин Казахстана Тимур Муритов, переехавший в Дагестан на постоянное место жительства, был задержан в Махачкале в марте 2018 года по подозрению в вербовке махачкалинцев в запрещенную в России судом террористическую организацию "Исламское государство". Суд признал Муритова виновным и приговорил его к восьми годам колонии, Верховный суд России в декабре 2019 года оставил приговор в силе.

Юристы Правозащитного центра «Мемориал» направили в Европейский суд по правам человека вторую жалобу в интересах Тимура Муритова. В ней правозащитники указали на нарушение статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в деле Муритова (право на справедливое судебное разбирательство), сообщила сегодня пресс-служба "Мемориала".

"Суд не должен был использовать: показания, данные под пытками; доказательства, полученные в нарушение ст. 3 Конвенции (иными словами, суд использовал показания свидетелей, которых также пытали); показания анонимного свидетеля (в жалобе Муритов заявляет, что свидетель подставной, он его не знает; свидетель повторяет слово в слово позицию, которую под пытками выбили из Муритова). Кроме того, Муритов жалуется на то, что суд был пристрастным... Наконец, Муритов жалуется ЕСПЧ на то, что ни одно из восьми существенных ходатайств защиты не было удовлетворено. Это нарушило принцип равноправия сторон", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Правозащитного центра.

Возможность подать вторую жалобу появилась только в этом году, пояснила юрист "Мемориала" Тамилла Иманова. "В августе 2019 года мы подали жалобу только на пытки, применённые к Муритову при его похищении и выбивании из него ложных показаний, а также во время его содержания в СИЗО. По шестимесячному сроку жалоба на содержание могла быть подана только в августе 2019. Приговор же по процессу уже был, но он ещё не был обжалован, а жалоба на статью 6 Конвенции требует прохождения двух национальных инстанций - суда первой инстанции и апелляции. Апелляцию мы прошли только к декабрю", - приводятся ее слова на сайте "Мемориала".

Муритов наносил себе раны в суде в знак протеста против пыток

В первой жалобе в ЕСПЧ правозащитники указали на нарушение нескольких статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод: статьи 3 (запрещение пыток), 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), 8 (право на уважение частной и семейной жизни) и 9 (свобода мысли, совести и религии). Помимо пыток и незаконного, по мнению правозащитников, задержания, Муритов не имел возможности выбрать еду без свинины в СИЗО, а в его камере было установлено постоянное видеонаблюдение, заявили в жалобе юристы "Мемориала".

4 апреля 2018 года Тимур Муритов ранил себя на заседании суда, протестуя против применения к нему физического воздействия, в том числе пыток электротоком, сообщил ранее "Кавказскому узлу" адвокат Исрафил Гададов. "Пытки к нему применялись неоднократно, и проводились они с требованием, чтобы мой подзащитный оговорил себя и других ребят. Не выдержав пыток, он был вынужден это сделать", - пояснил защитник Муритова

По его словам, Тимур Муритов грозился убить себя, если надзорные ведомства не отреагируют на его заявления о пытках, и требовал привлечь к ответственности тех, кто его пытал. "Это был на самом деле отчаянный шаг... Он был доставлен в суд с огромной гематомой на пол-лица и с огромной шишкой на голове. Ранее он уже [ранил себя], сегодня в суде [вновь нанес раны]. Он на самом деле был готов продолжать наносить себе раны, если бы его не скрутил конвой. Его просто довели", - рассказал Гададов.

Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в России решением суда.

Примечание:

"Суд отказался изменить приговор жителю Чечни по делу о причастности к боевикам", "Житель Чечни осужден за причастность к сирийским боевикам", "Уроженец Чечни осужден по статье о финансировании террористов за денежный перевод брату".

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