Оставлен в силе приговор по делу о вербовке дагестанцев в ряды боевиков

05 декабря 2019, 18:13

Верховный суд России отказался изменить приговор жителю Дагестана Тимуру Муритову, осужденному на восемь лет по обвинению в вербовке махачкалинцев в ряды сирийских боевиков.

Как информировал "Кавказский узел", 1 августа окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал гражданина Казахстана Тимура Муритова, несколько лет проживавшего в Дагестане, виновным в вербовке в ряды боевиков и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Суд решил, что Муритов убедил своего знакомого уехать в Сирию и участвовать в конфликте на стороне боевиков.

Защита обжаловала приговор, однако коллегия по делам военнослужащих Верховного суда России отказалась удовлетворить апелляцию, проинформировали сегодня корреспондента "Кавказского узла" в пресс-службе суда. "Приговор по данному делу был оставлен без изменения", - сообщили в пресс-службе суда.

Тимур Муритов был задержан в Махачкале в марте 2018 года. 4 апреля 2018 года он ранил себя на заседании в Ленинском суде Махачкалы, протестуя против применения к нему физического воздействия, сообщил адвокат Исрафил Гададов. По его словам, после задержания в отношении Муритова применялись пытки электрическим током с требованием самооговора. 16 августа 2019 года защита Муритова подала в ЕСПЧ жалобу на пытки.

По версии обвинения, с мая по июнь 2015 года Муритов убеждал знакомых в Махачкале выехать в Сирию для участия в конфликте на стороне боевиков. В результате один из махачкалинцев уехал в Сирию, где вступил в бандформирование. Следователи также полагают, что Муритов купил у уехавшего в Сирию знакомого огнестрельное оружие, гранату и боеприпасы. В ходе всего процесса Муритов свою вину отрицал, заявив, что не придерживается экстремистских взглядов.

Комментариями Тимура Муритова или его представителей относительно сегодняшнего решения суда "Кавказский узел" не располагает.

Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". Также на "Кавказском узле" размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ" (террористическая организация, запрещенная в России судом).