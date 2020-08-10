Выросло число пострадавших от взрыва на заправке в Волгограде

10 августа 2020, 16:49

Количество пострадавших при взрыве на автозаправке в Волгограде выросло до 13, госпитализированы 10 из них, сообщили в областном комитете здравоохранения. Среди получивших ожоги оказались три сотрудника "Водоканала".

Как информировал "Кавказский узел", сегодня на автозаправке в Тракторозаводском районе Волгограда произошли взрыв и пожар. Огонь потушен. Были госпитализированы 11 человек, в том числе четыре сотрудника МЧС. Еще один пострадавший отказался от госпитализации. Водитель грузовика, который привез на заправку цистерну с газом, пропал.

Еще один, тринадцатый пострадавший, самостоятельно обратился к врачам за помощью через травмпункт, со ссылкой на комитет здравоохранения Волгоградской области сообщил "Интерфакс".

В больнице остаются 10 из 13 пострадавших, уточнили в облздраве. В реанимацию попал водитель машины МЧС. Помимо четырех спасателей, ожоги получили три сотрудника "Водоканала" - двое мужчин и женщина. 16-летний подросток, о котором сообщалось ранее, отказался от госпитализации, передало волгоградское издание "Высота 102".

Видео последствий взрыва на заправке в Волгограде разместило РИА "Новости" в своем Telegram-канале. На кадрах видно поврежденное здание заправки, почерневший от копоти асфальт и тлеющие деревья.

В Дагестане с 2014 по 2017 годы произошел ряд взрывов на заправках, жертвами которых стали десятки человек. Власти пообещали закрыть все АЗС, работающие с нарушениями, однако обещание так не было выполнено - в частности, в Махачкале многие такие заправки просто поменяли названия и продолжили работать. По оценке МЧС, 70% газовых заправок в республике работают с грубыми нарушениями правил пожарной безопасности. Как отмечают специалисты, причиной чрезвычайных ситуаций на таких заправках обычно становится использование небезопасного оборудования и действия сотрудников, которых не обучили работе на опасных производственных объектах, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения".