Взрыв на волгоградской автозаправке. 10 августа 2020 года. Стоп-кадр видео https://www.vesti.ru/article/2438614

10 августа 2020, 15:26

Число пострадавших при взрыве в Волгограде достигло 12

Четыре сотрудника МЧС и еще семь человек госпитализированы сегодня после взрыва на волгоградской автозаправке, еще один пострадавший отказался лечь в больницу.

Как писал "Кавказский узел", сегодня семь человек пострадали после взрыва и пожара на автозаправке в Тракторозаводском районе Волгограда. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщили в облздраве. По данным спасателей, загорелась цистерна с газом.

Всего от взрыва и последовавшего за ним пожара на АЗС пострадали 12 человек. Один из них находится в реанимации, один, несмотря на полученные термические ожоги, отказался от госпитализации, а семь пострадавших помещены в ожоговое отделение. Среди госпитализированных 16-летний подросток и две женщины, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Кроме сотрудников МЧС при пожаре пострадали пешеходы, водители и пассажиры проезжавших мимо автомобилей. Водитель грузовика, который привез на заправку цистерну с газом, пропал, сообщило волгоградское издание V1.

Следователи начали проверку в связи с инцидентом, сообщили в пресс-службе областного управления Следкома. Волгоградское ГУВД проинформировало, что место взрыва оцеплено. "Движение по основной магистрали перекрыто в районе улицы Тракторостроителей - улицы Тарифная. Организован объезд", - процитировал представителя полиции ТАСС.

В Дагестане с 2014 по 2017 годы произошел ряд взрывов на заправках, жертвами которых стали десятки человек. Власти пообещали закрыть все АЗС, работающие с нарушениями, однако обещание так не было выполнено - в частности, в Махачкале многие такие заправки просто поменяли названия и продолжили работать. По оценке МЧС, 70% газовых заправок в республике работают с грубыми нарушениями правил пожарной безопасности. Как отмечают специалисты, причиной чрезвычайных ситуаций на таких заправках обычно становится использование небезопасного оборудования и действия сотрудников, которых не обучили работе на опасных производственных объектах, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения".

Примечание:

"Предприниматель арестован по делу о взрыве на АЗС в Краснодарском крае", "Жители Шелковского района начали разбирать завалы после пожара в спортшколе", "Пять автозаправок закрыты в Дагестане после проверки".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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