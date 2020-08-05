Медсестра из Анзорея пожаловалась на отказ в выплате за заражение коронавирусом

05 августа 2020, 20:39

Сотрудница COVID-госпиталя в селе Анзорей заявила, что заразилась на рабочем месте, но положенной страховой выплаты не получила. Требования медсестры обоснованны, считает независимый юрист Мухадин Карданов.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники скорой помощи села Анзорей Лескенского района в мае обратились в прокуратуру с жалобой, что они доставляют в больницу пациентов с подозрением на COVID-19, но обещанных выплат не получили.

Алла Балкарова, младшая медсестра по уходу за больными реанимационного отделения районной больницы в селении Анзорей, которая на время пандемии стала инфекционным госпиталем, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что заболела 7 июня.

"Мы, шесть человек, сотрудников отделения реанимации, одновременно слегли с температурой. Компьютерная томография выявила у меня 12% поражения легких, эффект матового стекла. При этом из шести заболевших только у меня одной тест почему-то показал отрицательный результат [на коронавирус]. При этом все заболевшие сотрудники находились в одном помещении и лечились вместе. Почему-то мой тест был направлен в лабораторию Противочумной станции в Нальчике, а тесты остальных - в лабораторию Роспотребнадзора", - отметила медсестра.

По данным Минздрава Кабардино-Балкарии, госпиталь в Анзорее на 202 койки начал работать с 28 мая 2020 года. Здесь лежал 561 пациент. Их лечением занимались 47 врачей, 67 медицинских сестер и другой медперсонал. 27 июля госпиталь прекратил принимать коронавирусных больных в связи с уменьшением количества больных.

Балкарова оказалась единственной из шести сотрудников госпиталя, кто не получил страховой выплаты, полагающейся в случае заболевания. "Якобы потому что тест отрицательный. При этом все знали, что я заболела именно в госпитале, в так называемой «красной зоне» при исполнении своих обязанностей", – рассказала Балкарова корреспонденту "Кавказского узла".

Согласно результатам компьютерной томографии, проведенной 8 июня, у Балкаровой были выявлены признаки правосторонней вирусной пневмонии. "Пневматизация нижней доли правого легкого снижена за счет инфильтративных изменений легочной ткани. В нижней доле правого легкого отмечаются очаги инфильтрации по типу матового стекла с участками консолидации", - говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

6 мая Президент России подписал указ № 313, в соответствии с которым медицинским работникам в случае заражения COVID-19 при исполнении должностных обязанностей полагаются дополнительные страховые гарантии. Единовременную страховую выплату могут получить врачи, средний и младший медперсонал, водители скорой помощи, пострадавшие при исполнении профессионального долга. 30 июля в этот указ были внесены изменения. Теперь доказательством причинения вреда здоровью медицинского работника могут служить результаты компьютерной томографии легких. В случае временной нетрудоспособности медработника ему положена единовременная страховая выплата в размере 68 811 рублей.

Алла Балкарова - мать четырех несовершеннолетних детей, которых растит одна. "С первых дней я ушла в госпиталь, оставив на 14-летнюю дочь троих младших детей и прикованную к постели больную мать", - рассказала медсестра. Заболевшие медики, по ее словам, лекарства покупали сами, вплоть до физраствора. В настоящее время по состоянию здоровья ей пришлось уволиться с работы. Балкарова заявила, что до сих пор окончательно не выздоровела.

Независимый юрист согласился с Балкаровой

Юрист Мухадин Карданов считает, что Балкарова имеет право на выплату. Он указал на то, что постановлением Правительства России от 16 мая 2020 года № 695 определен упрощенный порядок расследования страховых случаев, позволяющий в максимально сжатые сроки оформить все необходимые документы и обратиться в ФСС за единовременной выплатой пострадавшему медработнику.

Он также указал, что Владимир Путин в своем телевизионном обращении 11 мая, говоря о реализации указа №313, подчеркнул, что "страховка должна распространяться на всех, кто с первых дней участвовал в борьбе с эпидемией, — это принципиально!"

Карданов порекомендовал Балкаровой обратиться в Трудовую инспекцию, а также в прокуратуру республики.

Выплаты пострадавшим медработникам осуществляются Фондом социального страхования (ФСС) по результатам расследования страхового случая, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" начальник отдела регионального отделения ФСС Мурат Кушхов. "Расследование проводит специальная комиссия, созданная руководителем медицинской организации, в состав которой входит специалист ФСС. Комиссия должна подтвердить, что заражение коронавирусом произошло при исполнении должностных обязанностей", - уточнил он.

ФСС, по его словам, не отказал в выплатах никому из медработников, на которых были представлены документы. "Мне периодически звонят: то из Баксана звонили, то из Чегема, жаловались на невыплаты. Но мы тут ни при чем. Мы платим всем, на кого к нам направляются соответствующие документы. Все свои вопросы адресуйте Минздраву Кабардино-Балкарии", - порекомендовал представитель ФСС.

Руководитель пресс-службы Минздрава республики Лилия Шомахова заверила корреспондента "Кавказского узла", что ведомство не заинтересовано в том, чтобы страховые выплаты задерживались или не выплачивались. "Наоборот, мы хотели бы, чтобы наши люди получили все положенные им выплаты. Но это зависит от решения комиссии. И я бы не стала слушать, кто что сказал, а руководствовалась фактами", - отметила Шомахова.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на Южном Кавказе и юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".