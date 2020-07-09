Главбух больницы в Кабардино-Балкарии обвинена в крупных хищениях

09 июля 2020, 16:59

Главный бухгалтер одной из больниц Зольского района в течение пяти лет похищала средства обязательного медицинского страхования в сговоре с работниками районной системы здравоохранения, сумма похищенных денег достигла почти 39 миллионов рублей, сообщили следователи.

Прокуратура Кабардино-Балкарии предъявила обвинения главному бухгалтеру одной из больниц республики в присвоении чужого имущества в составе группы лиц (статья 160 Уголовного кодекса России). Санкции по этой статье предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Действуя в сговоре с районными чиновниками системы здравоохранения, бухгалтер с 2013 по 2018 годы похитила более 38,8 миллионов рублей - средства обязательного медицинского страхования, средства республиканского бюджета и доходы от деятельности больницы, сообщила сегодня прокуратура. Также главбух обвиняется в хищении в феврале 2016 года 21 тысячи рублей, которые были выделены из республиканского бюджета на обеспечение деятельности больницы.

Прокуратура заключила с обвиняемой досудебное соглашение — женщина оказала содействие следствию, рассказав об участии в хищениях других лиц. "В ходе предварительного следствия предъявлен иск о возмещении причиненного ущерба на сумму более 38 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Зольский районный суд", - отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Комментариев от обвиняемой или ее представителей пока не поступало. На сайте Минздрава КБР нет информации по поводу обнародованной следствием информации о хищениях с участием чиновников системы здравоохранения.