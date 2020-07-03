ФСБ отчиталась о задержании членов экстремистской ячейки в Карачаево-Черкесии

03 июля 2020, 10:25

Пять членов экстремистской организации в Карачаево-Черкесии выступали за создание халифата на Северном Кавказе, а также хранили оружие и запрещенную литературу, озвучила версию следствия ФСБ.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила сегодня о задержании в Карачаево-Черкесии пятерых членов экстремистской религиозной группировки "Ат-Такфир Валь-Хиджра", которая запрещена в России по решению суда.

"По адресам их проживания и конспиративных сборов обнаружены и изъяты 45 экземпляров псевдорелигиозной экстремистской литературы, 10 рукописных текстов с записями лекций радикальных проповедников, травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, боеприпасы к нему, обрез охотничьего ружья, пневматический пистолет и холодное оружие", – процитировал сегодня сообщение ведомства ТАСС.

По версии следствия, исламисты вели пропаганду радикальных взглядов, вербовали новых членов, призывали верующих не признавать законодательство и выступали за создание на территории Северного Кавказа теократического исламского государства – халифата, сообщило сегодня РИА "Новости" со ссылкой на ФСБ России.

Возбуждено уголовное дело по части 1 и части 2 статьи 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации", предусматривает до 10 лет лишения свободы), отметило ведомство.