Медработники Хасавюрта потребовали доплат за работу с зараженными коронавирусом

29 июня 2020, 16:23

Сотрудники скорой помощи собрались у здания прокуратуры Хасавюрта и заявили, что не получили положенных за работу в условиях эпидемии выплат.

Как писал "Кавказский узел", глава организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов сообщал в мае, что правозащитники получили от медработников Дагестана десятки жалоб на невыплату стимулирующих надбавок за работу с коронавирусными больными. Такими жалобами заинтересовался и Следком.

Дагестан занимает четвертое по России место по числу умерших от коронавируса (373) и девятое - по числу зараженных (7775) с начала пандемии, следует из данных на правительственном сайте "Стопкоронавирус". В Дагестане, наряду со смертями от коронавируса, резко выросла смертность от внебольничной пневмонии. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов считает, что эти пациенты также умерли от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус". Как заявила 22 мая представитель Национального медицинского исследовательского центра инфекционных заболеваний Ирина Трагира, неофициально от пневмонии, не зарегистрированной как коронавирус, умерли 820 жителей Дагестана. Более свежих данных о смерти от пневмонии в Дагестане не озвучивалось.

Сегодня около 80 сотрудников Хасавюртовской скорой медицинской помощи собрались у здания прокуратуры Хасавюрта и потребовали вмешаться в ситуацию с отсутствием президентских доплат за работу с больными коронавирусом. По словам протестующих, они не получили положенные стимулирующие выплаты за апрель. В прокуратуре Хасавюрта обещали рассмотреть этот вопрос. При этом прокуратура Хасавюрта еще 9 июня сочла нарушением отказ в доплатах сотрудникам ЦРБ и межрайонной станции скорой помощи, которые расположены в городе, сообщил сегодня "Черновик".

На видео, опубликованном на YouTube-канале издания, десятки людей в основном в медицинской одежде, собираются на ступенях при входе в здание прокуратуры Хасавюрта и на камеру жалуются на руководство скорой помощи.

Руководство заявило, что начислит деньги только тем, кто сможет доказать, что работал с больными коронавирусом, хотя не каждому больному делали тест на COVID-19, посетовал один из водителей скорой помощи. "У нас почти все работники переболели коронавирусом. Разве это не подтверждение? Первое время не делали тесты, а если даже и делали, то недобросовестно. А в силу переполненности лаборатории Роспотребнадзора эти анализы, говорят, утилизировали. Никакой гарантии нет. 1000 больных дома, судьбу которых мы даже не знаем", - говорит один из медработников на видео.

"Нас заставляют доказывать, что мы имели контакт с этими больными. Разве это не смешно? Кто же бывает в контакте с этими больными, если не скорая помощь?" - отметила одна из протестующих.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, содержатся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина указаны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Дагестане, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".