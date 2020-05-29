Жители Самашек сообщили о давлении силовиков на односельчан после инцидента в селе

29 мая 2020, 04:59

Ни один из жителей чеченского села Самашки, кто был избит за нарушения карантина, не появился в распространенном провластными пабликами видео с опровержениями фактов избиений. После случившегося в Самашки из Грозного приехали чиновники и на участников ролика с извинениями оказывалось давление, рассказали жители села. Силовики отпустили домой всех участников конфликта, но не исключено, что их также попытаются принудить публично извиниться после того, как все следы избиения сойдут, полагают односельчане.

Как писал "Кавказский узел", житель села Самашки Ачхой-Мартановского района заявил, что силовики избили человека, вышедшего в Ураза-байрам на улицу вопреки режиму карантина, силовики также применили силу к его матери. Сообщения об инциденте распространили пользователи WhatsApp в Чечне. После этого в поддерживающем местные власти Instagram-паблике появилось видео с религиозными деятелями и местными жителями, где последние приносят извинения за распространение фейков о конфликте с силовиками. Кадыров обвинил правозащитников в огласке инцидента в Самашках.

В Чечне по случаю Ураза-байрама были объявлены праздничными четыре дня - с 23 по 26 мая. В преддверии праздника муфтият из-за коронавируса призвал жителей республики встретить Ураза-байрам в семейном кругу, что разочаровало жителей Чечни. Власти региона заявили о запрете на передвижение в дни, объявленные выходными по случаю праздника. Силовики предупредили об усилении патрулирования на улицах. "Кавказским узлом" подготовлена справка о празднике Ураза-байрам (Ид-аль Фитр).

Среди тех, кто извинялся в видеороликах, не было матери и ее сына, об избиении которых рассказал местный житель, отметила жительница села Семашки Ася. Также не было среди извиняющихся и других селян, пострадавших от силовиков, которые дежурят во время карантина на улицах. "У этих людей, пострадавших от общения с силовиками, еще не прошли синяки и ссадины. Видимо, что когда исчезнут следы побоев, то их тоже заставят принять участие в подобных роликах", - считает она.

По ее словам, среди пострадавших оказалась пожилая женщина с годовалым внуком на руках, которая с вступилась за односельчан. Всех, кто оказывал сопротивление силовикам, отвезли в отдел силовой структуры в Урус-Мартановском районе, рассказала Ася. «Все задержанные вернулись домой. Все они не участвовали в передаче по республиканскому телевидению и не приносили извинения. Сидят по домам, никуда не выходят», - сказала она.

Ася рассказала, что после случившегося в Самашки из Грозного приехали чиновники, после этого была создана группа извиняющихся. «Люди боятся, поэтому говорят то, что им прикажут», - говорит она.

О практике принуждения к извинениям, которая с подачи властей Чечни распространилась и за пределами Северного Кавказа, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет обновляемую хронику публичных извинений на Кавказе. Материалы о распространении вируса "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Видеоролики, на которых имам утверждает, что в селе все нормально, не соответствуют действительности, утверждает жительница села Зура. «Лучше бы он молчал и вообще ничего не говорил", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В распространенном в соцсетях видеоролике человек, представившийся имамом, говорит, что "ничего из того, что они (житеи села) говорили, не является правдой. Опроверг инцидент с избиением и кадий. В видоролике он сообщил, что житель села Самашки действительно нарушил режим самоизоляции. "Когда парня, который нарушил самоизоляцию, хотели доставить в отдел, там женщины подняли шумиху и из-за этого начали всё это распространять", - заявил он.

Сейчас в селе жизнь вернулась в прежнее русло: усиленных постов нет, жители Самашек продолжают соблюдать режим самоизоляции, рассказали местные жители.

Дежурный РОВД Урус-Мартана сказал корреспонденту "Кавказского узла", что ему ничего не известно о происшествии в Самашках.

"Если это не фейк и действительно имело место превышение должностных полномочий силовиками, повлекших причинение вреда здоровью, то нужно проводить служебное расследование", - считает полковник, бывший сотрудник МВД Чечено-Ингушетии Хамзат Исраилов. Недопустимо, что бы полицейский позволил себе поднять руку на женщину, сказал он. «У чеченцев женщина, особенно женщина-мать, имеет особый общественный статус - она неприкосновенна. Если мужчина ударил женщину, то он совершил непоправимый проступок, за который ему придется нести ответственность не только перед родственниками, но и перед старейшинами тейпа, к которому относится эта женщина», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Исрапилов.

Практика извинений, да еще транслируемых по республиканскому телевидению, никакой воспитательной нагрузки не несет, считает он. «Эта процедура унизительна, и те, кто заставляет жителей республики извиняться и просить прощения за порой незначительные проступки, оказывают главе республики медвежью услугу», - сказал Исраилов.

Представитель МВД по Чечне ранее также сообщил, что не слышал об инцидентах в селе Самашки. "Я не слышал о том, чтобы в Самашках или где-то еще был конфликт между сельчанами и сотрудниками полиции", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". В МВД Чечни сообщений о совершенных противоправных действиях в отношении жителей села Самашки не поступало, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" по телефону доверия отдела собственной безопасности МВД Чечни.

Сообщения об избиении нарушителей карантина в Чечне поступали и ранее. Так, в апреле пользователи соцсетей раскритиковали аргунских силовиков после видеокадров, на которых те пинают нарушителя карантина. Сам избитый публично раскаялся в нарушении карантина, а еще двое мужчин извинились за то, что распространили видео его избиения. В конце марта "Новая газета" сообщила, что силовиков в Чечне вооружили полипропиленовыми трубами, чтобы наказывать нарушителей карантинных мер. Они бьют людей пластиковыми трубами и отбирают машины у владельцев, утверждали пользователи мессенджера WhatsApp. Патрули, которые следят за соблюдением карантина, не нарушают закон, заявил тогда Рамзан Кадыров.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в Чечне, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении вируса публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".