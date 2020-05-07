07 мая 2020, 12:51

Глава предприятия на Ставрополье заподозрен в невыплате зарплаты 50 работникам

Директор ЗАО "Строймаш" подозревается в том, что задолжал сотрудникам более 4 миллионов 600 тысяч рублей.

По данным следствия, подозреваемый с января по октябрь 2019 года частично не выплачивал заработную плату 50 работникам предприятия. Общая сумма задолженности по зарплате составила более 4 млн 600 тысяч рублей. При этом директор имел реальную возможность своевременно выплачивать деньги работникам, однако расходовал средства на иные производственные нужды, сообщило следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю.

В отношении директора ЗАО "Строймаш" возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК России (невыплата заработной платы), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть 1 ст. 145.1 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на один год.

"Кавказский узел" ранее писал, что в мае 2019 года прокуратура потребовала выплаты зарплаты уволенным работникам стекольного завода на Ставрополье. По данным ведомства, 65 сотрудников завода не получили зарплату за последний месяц работы и положенные выплаты. Задолженность предприятия составила 984,8 тысячи рублей.

Примечание:

"Кабардино-Балкария и Дагестан возглавили антирейтинг регионов с самыми низкими зарплатами", "Суд обязал жену главы Минстроя Ставрополья вернуть 31 миллион", "Глава предприятия на Ставрополье заподозрен в невыплате сотрудникам 880 тысяч рублей".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

07 мая 2020, 14:18

07 мая 2020, 14:07

07 мая 2020, 13:34

07 мая 2020, 13:14

07 мая 2020, 12:37

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи