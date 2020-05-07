Глава предприятия на Ставрополье заподозрен в невыплате зарплаты 50 работникам

07 мая 2020, 12:51

Директор ЗАО "Строймаш" подозревается в том, что задолжал сотрудникам более 4 миллионов 600 тысяч рублей.

По данным следствия, подозреваемый с января по октябрь 2019 года частично не выплачивал заработную плату 50 работникам предприятия. Общая сумма задолженности по зарплате составила более 4 млн 600 тысяч рублей. При этом директор имел реальную возможность своевременно выплачивать деньги работникам, однако расходовал средства на иные производственные нужды, сообщило следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю.

В отношении директора ЗАО "Строймаш" возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК России (невыплата заработной платы), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть 1 ст. 145.1 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на один год.

"Кавказский узел" ранее писал, что в мае 2019 года прокуратура потребовала выплаты зарплаты уволенным работникам стекольного завода на Ставрополье. По данным ведомства, 65 сотрудников завода не получили зарплату за последний месяц работы и положенные выплаты. Задолженность предприятия составила 984,8 тысячи рублей.