Армянским ветеранам власти пообещали выплаты ко Дню Победы

30 апреля 2020, 21:05

Торжества к 75-летию Победы в Армении отменены из-за коронавируса, но ветераны получат к празднику по 300 тысяч драмов социальной помощи, пообещали власти.

На 30 апреля число умерших от COVID-19 в Армении составило 32, общее число зараженных - 2066. На главной странице "Кавказского узла" минимум раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, а также на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

О решении оказать социальную поддержку ветеранам Великой Отечественной войны правительство Армении объявило на сегодняшнем заседании, передает корреспондент «Кавказского узла», посмотревший эфир заседания правительства страны в соцсети Facebook.

На социальную помощь ветеранам решили направить средства, которые планировалось потратить на мероприятия по случаю 75-летия Дня Победы, заявила на заседании министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян. Каждый ветеран получит единовременную выплату в размере 300 тысяч драмов, что эквивалентно 625 долларам США. «Для этих целей из внебюджетного фонда выделено 86,1 миллиона драмов», - отметила Батоян.

Единовременную выплату получат 287 ветеранов Великой Отечественной войны, указано в проекте решения, опубликованном на сайте правительства.

"Кавказский узел" писал, что в мае 2019 года армянские ветераны ВОВ пожаловались на низкие пенсии, указав, что даже с учетом ветеранской доплаты они едва покрывают лишь расходы на коммунальные услуги и лечение.

"Кавказский узел" на странице "Мифы и правда о Победе" размещает материалы об участии уроженцев Кавказа в Великой Отечественной войне и влиянии войны на жизнь жителей Кавказа. Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".