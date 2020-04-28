Активисты призвали международное сообщество помочь остановить репрессии в Азербайджане

28 апреля 2020, 13:31

Институт свободы и безопасности репортеров и члены форума гражданского общества "Восточного партнерства" ЕС призвали международное сообщество не оставаться безучастным к нарушениям прав человека в Азербайджане и помочь остановить преследования критиков правительства.

Как писал "Кавказский узел", 13 апреля Национальный совет демократических сил Азербайджана указал на новую волну репрессий против критиков власти. Оппозиционеры потребовали немедленно освободить арестованных по ложным обвинениям активистов и прекратить их преследования. Аналитики назвали аресты "превентивными" мерами против активизации протеста на фоне социальной напряженности в период карантинного режима. К 15 апреля Общественный комитет против репрессий и пыток в Азербайджане насчитал 17 арестованных по уголовным и административным делам. Власти Азербайджана используют ограничения карантинного режима, чтобы нейтрализовать оппозицию, заявили опрошенные "Кавказским узлом" бакинские правозащитники.

Институт свободы и безопасности репортеров (ИСБР) выступил с заявлением, в котором назвал "абсолютно незаконными все более учащающиеся явные попытки властей ограничить свободу выражения в Азербайджане". "Это проявляется в виде сфабрикованных уголовных и административных дел против правозащитников, журналистов и активистов, угроз правоохранителей представителям СМИ с целью ограничения распространения критики", - сказано в заявлении, поступившем "Кавказскому узлу" 27 апреля.

ИСБР связывает ограничения свободы выражения с недавним заявлением президента Азербайджана о необходимости изолировать оппозицию.

"Вслед за президентом угрозы и оскорбления в адрес критиков власти высказали члены парламента. Они выразили полную поддержку агрессивно-враждебным выступлениям президента. Кампанию разжигания ненависти против инакомыслия продолжили и проправительственные СМИ, выступающие в виде рупора государственной пропаганды и дезинформации", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" исполнительный директор ИСБР Эмин Гусейнов.

Глава Азербайджана 20 марта обвинил оппозицию в провокациях в связи с коронавирусом, сказав, что она сеет панику среди населения, и "изоляция" активистов в таком случае "станет уже исторической необходимостью". Представители Совета Европы осудили слова Ильхама Алиева.

ИСБР заявил, что правоохранительные органы Азербайджана арестовали 22 марта одного из критиков власти, известного оппозиционера и журналиста Тофига Ягублу, "исполняя политический заказ". 30 марта по обвинению в краже был арестован журналист и правозащитник Эльчин Мамед, напомнили в ИСБР, назвав обвинение "абсурдным".

"20 апреля в течении 45 минут был проведен самый короткий суд за всю истории современного Азербайджана, когда судья, исполняя политический заказ, провел подготовительное заседание, рассмотрел дело и вынес обвинительный приговор беззащитному оппозиционеру Ализамину Салаеву. Адвокат подсудимого не смог приехать из столицы в регион, где проходил суд, из-за ограничений на передвижение между городами в связи с режимом карантина. Суд признал Салаева виновным в клевете и приговорил его к 2 годам 3 месяцам тюремного заключения", - рассказал Эмин Гусейнов.

По его словам, помимо уголовных и административных преследований оппозиционеров, власти подвергли многодневным административным арестам четырех репортеров-фрилансеров Ибрагима Вазирова, Мирсахиба Рахилоглу, Натига Исбатова и Исмаила Надирли. "Их арестовали под предлогом нарушения карантинного режима в то время, как журналисты исполняли свои профессиональные обязанности и имели полное право и без каких-либо ограничений осуществлять свою деятельность", - отметил Гусейнов.

Он также отметил, что "на фоне растущего недовольства действиями и бездействиями властей из-за последствий распространения коронавируса под негласный домашний арест был переведен лидер оппозиции, председатель партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли". "[Оппозиционеру] отключили стационарную и мобильную телефонную связь в квартире, чтобы он не мог давать интервью местным и международным СМИ. Многие журналисты, которые за последние 10 дней пришли в дом к Али Керимли для интервью с ним, были подвергнуты незаконным угрозам со стороны силовых структур", - заявил Гусейнов.

По данным ИСБР, власти Азербайджана также усилили преследования своих критиков в изгнании: поступают угрозы физической расправы активистам, которые посредством видеохостинга Youtube ежедневно в жесткой форме критикуют власти, находясь в странах Западной Европы и США.

"Эти угрозы вполне реальны с учетом печальных историй о незаконной экстрадиции из Турции журналиста Рауфа Миркадырова и бывшего депутата Гусейна Абдуллаева, блогера Эльвина Исаева - с Украины, а также похищения из Грузии журналиста Афгана Мухтарлы", - считает Гусейнов.

Бывший депутат парламента Азербайджана Гусейн Абдуллаев был экстрадирован из Турции и получил шесть лет тюрьмы в октябре 2019 года. Суд признал его виновным в уклонении от уплаты налогов, мошенничестве и вымогательстве. В августе того же года суд Санкт-Петербурга решил выдворить в Азербайджан петербуржца Эльвина Исаева, критиковавшего азербайджанские власти. Блогер был признан виновным в нарушении режима пребывания в России. Однако позднее суд направил дело на новое рассмотрение. 14 декабря Исаев был задержан на Украине и депортирован в Азербайджан, где заключен в СИЗО. В мае 2017 года журналиста Афгана Мухтарлы похитили в Грузии и доставили в Баку, где в январе 2018 года суд приговорил его к шести годам тюрьмы по обвинению в незаконном переходе границы, контрабанде и сопротивлении представителю власти. 17 марта он был освобожден из заключения. Журналист Рауф Миркадыров в 2015 году был обвинен в шпионаже в пользу Армении. Суд признал его виновным в госизмене и приговорил к шести годам колонии.

За последний месяц, по данным ИСБР, свыше сотни рядовых граждан столкнулись с угрозой давления из-за критических постов в Интернете об ухудшении положения населения.

"Было открыто свыше 10 административных дел против пользователей социальных сетей, людей незаконно поместили под административный арест на несколько недель. Так, к примеру, жителя города Шамаха Икрама Худиева приговорили к десятидневному административному аресту за сатирическое видео, в котором вместе со своими детьми в гротескной форме он высмеивал власти Азербайджана за то, что его семью, оставив без социального пособия, обрекли есть траву, чтобы не умереть с голода. Самым же вопиющим случаем наказания критика власти стало помещение активиста Агиля Гумбатова в психбольницу, как это делали в СССР с диссидентами", - заявил Гусейнов.

На его взгляд, декларированные властями политические реформы являются лишь "имитацией".

"На днях Пленум Верховного суда оправдал двух по бывших "узников совести" Ильгара Мамедова и Расула Джафарова, неправомерность преследования которых уже давно была признана ЕСПЧ. Но это нельзя считать показателем реформирования судебной системы, так как суды страны по указу сверху менее чем за час могут рассмотреть жалобу госчиновника против гражданина и приговорить его к нескольким годам тюрьмы по обвинению в диффамации. Речь идет о том же Ализамине Салаева. Недавнее помилование лиц старше 65 лет из-за угрозы их здоровью также не является актом гуманизма, которым власти смогли частично ввести в заблуждение международное сообщество, в том числе и докладчиков парламентской ассамблеи Совета Европы по Азербайджану. В числе освобожденных из тюрем оказался генерал министерства национальной безопасности Акиф Човдаров, имя которого фигурировало как предполагаемого организатора убийства журналиста Эльмара Гусейнова", - сказал директор ИСБР.

В заявлении организации также обращается внимание на то, что "власти официально не объявляли действия чрезвычайного положения в связи с коронавирусом, и потому особый карантинный режим не может являться законным инструментом ограничения свободы выражения".

С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина. Людям старше 65 лет (не имеющим трудовых контрактов) запрещено выходить на улицу, остальным разрешено покидать дома в особо оговоренных случаях. С 5 апреля в стране введена разрешительная система передвижения, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе на основании данных Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

В связи с этим ИСБР призывает власти Азербайджана немедленно остановить ограничения свободы слова и освободить из тюрем более 120 политических заключенных и "узников совести".

ИСБР также призвал страны Западной Европы, США и Канаду пристально отслеживать ухудшающуюся на фоне пандемии коронавируса ситуацию с фундаментальными правами человека в Азербайджане и задействовать все возможные дипломатические и международно-правовые механизмы для сдерживания властей Азербайджана от репрессий.

Около 30 членов Азербайджанской Национальной платформы форума гражданского общества программы "Восточного партнерства" ЕС также выступили с совместным заявлением, в котором осудили аресты активистов в Азербайджане в условиях карантинного режима. Они также считают, что власти используют борьбу с пандемией для подавления критических голосов.

В заявлении, поступившем "Кавказскому узлу" 27 апреля, говорится об арестах оппозиционного политика Тофига Ягублу, правозащитника и журналиста Эльчина Мамеда, активиста партии Народного фронта Ализамина Салаева, о возбуждении уголовного дела против сотрудника газеты "Азадлыг" Тезехана Мираламли. Еще полтора десятка членов ПНФА, Движения за демократию и благоденствие и активистов были арестованы в административном порядке по обвинениям в нарушении карантинного режима, неподчинении полиции, сказано в заявлении.

"Злоупотребления правительством Азербайджана нынешней ситуацией с целью наказать критиков власти противоречат его обязательствам в качестве члена Совета Европы и интересам азербайджанского народа, являются помехой заключению будущего Соглашения о стратегическом партнерстве с Европейским союзом", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" один из подписантов заявления, глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анар Мамедли.

Члены Национальной платформы призывают правительство Азербайджана освободить всех арестованных за последние недели активистов, выполнить резолюции Европарламента и ПАСЕ и выпустить из тюрем всех политзаключенных, положить конец практике преследования по политическим мотивам журналистов, блогеров, правозащитников, "устранить правовые и практические барьеры для работы институтов гражданского общества, которые существуют с 2014 года".

Также в документе содержится призыв выполнить рекомендации комитета ООН по правам человека, специального докладчика по вопросу о положении правозащитников, Совета Европы о свободе выражения мнений.

Авторы заявления просят ЕС активизировать диалог по правам человека с Азербайджаном при эффективном участии гражданского общества.

"Европейский союз должен установить более интенсивные и эффективные рабочие контакты с правительством Азербайджана для достижения системного и конструктивного решения проблемы политических заключенных, устранения препятствий для развития гражданского общества. Решение этих вопросов должно стать условием для заключения нового Соглашения о стратегическом партнерстве между ЕС и Азербайджаном", - сказал другой подписант заявления, глава НПО "Демократический монитор" Фуад Гасанов.

Заявление собрало 28 подписей членов Национальной платформы. Среди подписавшихся - политологи Лейла Алиева, Заур Акпер, экономисты Губад Ибадоглу, Сабит Багиров, юристы Зия Гулиев, Фархад Мехтиев, Ирада Джавадова, правозащитники Мирвари Гахраманлы, Башир Сулейманлы.

По мнению члена Азербайджанского национального комитета по Евроинтеграции (АНОКЕИ) Тогрула Джуварлы, власти Азербайджана "проводят циклическую политику, чередуя времена "закручивания гаек" с "оттепелями"". "Сейчас правительство столкнулось с жесткими вызовами - воздействием на экономику пандемии коронавируса и обвалом цен на нефть. Для режима сейчас важнее всего сохранить стабильность любой ценой", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

С другой стороны, как считает Джуварлы, ухудшение экономического положения обусловит необходимость внешних заимствований у международных финансовых организаций (МФО), поскольку, "несмотря на солидные резервы Нефтяного фонда, они не в наличной форме, а инвестированы в ценные бумаги, недвижимость, драгметаллы".

"Нефтяной рынок еще нескоро оживится, и правительству придется обращаться за помощью к МФО, которые подконтрольны Западу. Это будет побуждать власти искать компромиссы с внешними игроками и смягчать внутреннюю политику", - полагает Джуварлы.

Он назвал верным апеллирование гражданского общества к западным институтам для решения проблем с правами человека в Азербайджане.

Власти Азербайджана отвергают утверждения о нарушении прав и свобод человека в стране. В ноябре 2019 года президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал международные правозащитные организации за двойные стандарты.

"Мы видим по телевидению буквально ежедневно, как полиция некоторых развитых стран относится к демонстрантам: избивают, убивают, наносят увечья, разгоняют газом, водой, палками, собаками и проявляют очень большую жестокость. У нас в Азербайджане всегда вызывает вопрос: почему же международные организации, которые ответственны за обеспечение прав людей, молчат, когда видят такой жестокий, иной раз бесчеловечный разгон мирных демонстрантов?" - заявил Алиев.

По его словам, когда в Европе действия властей приводят к увечьям и гибели манифестантов, правозащитные организации и международные структуры молчат, а "небольшой эпизод" в Баку, когда без применения силы была пресечена несанкционированная акция оппозиции, вызвал их недовольство.

"Эти двойные стандарты дискредитируют те организации, которые их проявляют. Для того чтобы кого-то в чем-то обвинять, в первую очередь нужно иметь для этого моральное право", - отметил президент Азербайджана, добавив, что обвинения часто выдвигают те, кто сам грубым образом нарушает права человека.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".