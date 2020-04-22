Партия Народного фронта Азербайджана заявила о краже аккаунтов в мессенджерах Али Керимли

22 апреля 2020, 02:09

Неизвестные получили доступ к аккаунтам в мессенджерах Whatsapp и Telegram лидера партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли, говорится в заявлении партии.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 17 апреля, в Азербайджане арестованы семь активистов партии Народного фронта. Партия опубликовала заявление, в котором сообщила о том, что лидер ПНФА Али Керимли лишен доступа к Интернету и мобильной связи. По мнению членов партии, таким образом в отношении Керимли применяется информационная блокада, кроме того, он и члены его семьи лишены возможности выйти из дома, так как не могут получить смс-разрешение на это.

С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина. С 5 апреля в стране введена разрешительная система передвижения, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе на основании данных Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.

Партия Народного фронта Азербайджана выступила 21 апреля с очередным заявлением, в котором говорится о продолжении информационной блокады ее лидера Али Керимли, а также о захвате его аккаунтов в мессенджерах Whatsapp и Telegram.

"Продолжается информационная блокада лидера партии Народного фронта Али Керимли. Накануне он столкнулся с очередной провокацией, когда были захвачены его аккаунты в WhatsApp и Telegram", – говорится в заявлении ПНФА, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Члены ПНФА уверены, что подобное не могло случиться без участия оператора мобильной связи. "Как иначе пароли доступа к аккаунтам могли оказаться у хакеров?" – задаются вопросом авторы заявления.

Кроме того, в заявлении указано, что продолжаются хакерские атаки на аккаунты активистов ПНФА в соцсети Facebook. Члены партии уверены, что за этим стоят власти страны.

Али Керимли рекомендовал соратникам не приходить к нему

Али Керимли с 13 апреля лишен доступа к Интернету, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель председателя ПНФА Сеймур Хази.

"Стационарная телефонная связь у него также практически не работает. Сотовая связь появляется на очень короткое время и потом надолго исчезает. Аналогичное происходит с Интернетом и мобильными телефонами членов семьи", – сказал он.

По его словам, Керимли удается поддерживать связь с членами партии в те редкие моменты, когда появляется мобильная связь. "У Керимли перехватили аккаунты к WhatsApp и Telegram. Мы видели, что его аккаунт активен, но почувствовали, что это были другие люди. Али Керимли, когда у него временно появилась телефонная связь, сообщил, что не имел доступа к Интернету, и его аккаунты перехвачены. Али Керимли просил распространить сообщение, что вся информация, которая, возможно, будет исходить из его аккаунтов на WhatsApp и Telegram, не имеет отношения к нему", – сказал Хази.

Он также отметил, что Керимли рекомендовал активистам партии не приходить к нему, во-первых, из-за необходимости соблюдать введенные в связи с карантином ограничениями, а во-вторых, из-за угрозы возможных арестов.

"Место, где проживает Али Керимли, словно превращается в Бермудский треугольник. Посещающие его люди исчезают, потом обнаруживаются арестованными. Уже семь членов ПНФА были арестованы после посещения Али Керимли. Они приговорены к административным арестам. Активисты имеют возможность звонить домой, не жаловались на плохое обращение. Но условия содержания в самом изоляторе нехорошие. Есть проблемы с точки зрения соблюдения санитарных норм. Кроме того, там большая плотность содержания. А теперь из-за арестов по обвинению в нарушении карантинного режима число арестантов возросло. Это повышает риски заражения инфекционными заболеваниями", – отметил Хази.

15 апреля был задержан, а затем арестован активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ниямеддин Ахмедов. Суд признал его виновным в нарушении карантинного режима. Однако Ахмедов выходил из дома, получив смс-разрешение, утверждает член президиума партии Ильхам Гусейн. По его данным на 16 апреля, "Ниямеддин стал пятым членом ПНФА, задержанным за последние семь-восемь дней". 17 апреля были задержаны еще двое активистов - Ислам Исламзаде и Вугар Абилов, которые также были приговорены к административным арестам.

По словам Хази, помощь в обеспечении семьи Керимли продуктами и предметам первой необходимости оказывает проживающий по соседству близкий родственник.

"Основная цель власти – парализовать работу Али Керимли, оторвать его от связи с партийными структурами и лишить возможности напрямую обращаться к народу через СМИ и социальные платформы в Интернете. Власти стараются пресечь видеоинтервью Али Керимли. Лидер нашей партии – прекрасный оратор, и его выступления действуют на массы. И власти, видимо, опасаются его прямого обращения к народу через Интернет-СМИ и социальные сети в столь чувствительное для режима время, когда из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть правительство столкнулось с серьезными экономическими вызовами. Одно дело, когда мы выставляем посты Керимли от его имени, и другое, когда он в онлайн-интервью выступает", – сказал Хази.

Он также сообщил, что создаются препятствия для посещения Керимли журналистами. "Сотрудника газеты "Азадлыг" Тезехана Мирамли после посещения Керимли задержали на шесть часов. Вчера (20 апреля) у него был журналист Теймур Керимов, на которого потом было совершено нападение. У него отобрали карту памяти с видеоинтервью Керимли", – сказал Хази.

По его мнению, даже смена провайдера и оператора мобильной связи не изменит ситуации с информационной блокадой. "Телекоммуникационная отрасль для режима стратегическая. Все провайдеры и операторы сотовой связи контролируются государственными органами. Компании мобильных операторов принадлежат правящей элите. С другой стороны, чтобы купить номер другого оператора или заключить договор с провайдером, Керимли должен выйти из дома, а на это он разрешение не получает. Как только он выйдет, против него может быть провокация. Поэтому президиум ПНФА настоятельно рекомендовал ему не покидать квартиру до завершения особого карантинного режима и отмены разрешительной системы", – отметил Хази.

Ранее в компании Azercell Telecom опровергли преднамеренную причастность компании к отключению сотовой связи и интернета у Керимли. "Мы относимся ко всем абонентам одинаково. Для нас нет разницы в их расовой, национальной, политической, религиозной принадлежности. Если в отношении номера абонента нет судебных разбирательств или иных факторов, затрудняющих использование номера, то у Azercell нет оснований блокировать номер", – сказала начальник отдела корпоративных коммуникаций Azercell Telecom Нигяр Шихлинская.

Спецслужбы имеют доступ к инфраструктуре мобильных операторов

Инфраструктура мобильных операторов легально может использоваться спецслужбами, считает эксперт в области прав медиа, член "Платформы гражданского общества" Алескер Мамедли.

"Это узаконено. В частности, несколько лет назад в закон "О телекоммуникациях" были внесены поправки, согласно которым Особая служба государственной охраны имеет право устанавливать свое оборудование в инфраструктуре операторов сотовой и стационарной телефонной связи, а также у интернет-провайдеров. То, что операторы и провайдеры подконтрольны и могут отключить людей от своих услуг, мы увидели 19 октября 2019 года, когда в связи с протестной акцией оппозиции во всем центре города был отключен стационарный и мобильный Интернет. После митинга по номерам телефонов устанавливали участников акции и вызывали их в полицию", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Власти разрешили Национальному совету демократических сил (НСДС) провести 19 октября 2019 года митинг в пригороде Баку. Однако активисты решили собраться возле станции метро на одной из бакинских площадей. Полиция предупредила, что разгонит протестующих. 17 октября оппозиционеры сообщили о задержаниях организаторов митинга, а 19 октября были арестованы шесть активистов, против одного из них возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. На митинге оппозиции силовики провели массовые задержания. По оценке оппозиции, было задержано около ста человек.

Журналист-фрилансер Теймур Керимов подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что подвергся нападению после интервью с Керимли.

"Мы с коллегой (журналисткой Фатимой Мовламлы) были у Али Керимли, чтобы взять интервью для интернет-издания Аzad Soz ("Свобода слова"), которая действует на платформе Facebook. Когда мы вышли от Керимли, за нами увязалась черная машина. Мы поехали в апелляционный суд, где проходил процесс по делу оппозиционера Тофика Ягублу, и этот же автомобиль с несколькими людьми прибыл туда же. Находящиеся в машине нас фотографировали. Когда мы выезжали из суда, мне позвонила жительница 20-го участка (один из пригородов Баку), попросив сделать репортаж об их тяжелом положении. Когда я туда прибыл, сразу же приехали четыре человека на двух машинах и потребовали не снимать. Я представился, как сотрудник прессы. Однако они стали бить меня, отобрали камеру и ноутбук. Разбив камеру, они забрали карту, где было интервью с Али Керимли. Я точно не знаю, кто были эти люди, но подам жалобу в полицию по факту нападения на меня", – рассказал он.

По словам сотрудника пресс-службы МВД Азербайджана, в случае если на журналиста было совершено нападение, он должен обратиться с жалобой в полицию. Что касается информационной блокады Али Керимли, то сотрудник ведомства сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в таком случае лидер ПНФА должен обращаться за разъяснениями к поставщику услуг.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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