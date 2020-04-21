Число умерших от коронавируса в Азербайджане достигло 20

21 апреля 2020, 20:53

Пациент, зараженный коронавирусной инфекцией, скончался в Азербайджане, общее число умерших от вируса достигло 20. Число подтвержденных случаев заражения возросло до 1480.

Как писал "Кавказский узел", к 20 апреля число инфицированных коронавирусом в Азербайджане достигло 1436, 791 человек выздоровели. Умерли от заражения коронавирусом 19 человек.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе на основании данных Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.

От коронавируса умер 57-летний пациент, сообщили сегодня в оперативном штабе при кабинете министров Азербайджана. При этом отмечено, что он страдал сахарным диабетом, заболеваниями щитовидной железы и почек.

По данным штаба, за сутки зафиксировано 44 новых случаев заражения COVID-19, 74 больных выздоровели и выписаны из больниц. В результате общее число инфицированных составило 1480, 865 человек излечились, 20 – умерли.

На лечении в медучреждениях находятся 595 человек, состояние 14 из них оценивается как тяжелое, 20 – средней тяжести, остальных - стабильное, отмечается в сообщении оперштаба.

К сегодняшнему дню было проведено 102 764 тестовых исследований, говорится в пресс-релизе оперштаба, которое перевел корреспондент "Кавказского узла". Отметим, шестые сутки в стране число выздоровевших превышает число новых случаев заражения.