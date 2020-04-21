Пустые улицы Баку. Апрель 2020 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

21 апреля 2020, 20:53

Число умерших от коронавируса в Азербайджане достигло 20

Пациент, зараженный коронавирусной инфекцией, скончался в Азербайджане, общее число умерших от вируса достигло 20. Число подтвержденных случаев заражения возросло до 1480.

Как писал "Кавказский узел", к 20 апреля число инфицированных коронавирусом в Азербайджане достигло 1436, 791 человек выздоровели. Умерли от заражения коронавирусом 19 человек.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе на основании данных Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.

От коронавируса умер 57-летний пациент, сообщили сегодня в оперативном штабе при кабинете министров Азербайджана. При этом отмечено, что он страдал сахарным диабетом, заболеваниями щитовидной железы и почек.

По данным штаба, за сутки зафиксировано 44 новых случаев заражения COVID-19, 74 больных выздоровели и выписаны из больниц. В результате общее число инфицированных составило 1480, 865 человек излечились, 20 – умерли.

На лечении в медучреждениях находятся 595 человек, состояние 14 из них оценивается как тяжелое, 20 – средней тяжести, остальных - стабильное, отмечается в сообщении оперштаба.

К сегодняшнему дню было проведено 102 764 тестовых исследований, говорится в пресс-релизе оперштаба, которое перевел корреспондент "Кавказского узла". Отметим, шестые сутки в стране число выздоровевших превышает число новых случаев заражения.

17 апреля президент Ильхам Алиев заявил о том, что число выздоравливающих в стране вторые сутки подряд превышает число новых случаев заражения. Впервые число излечившихся от COVID-19 за сутки превысило количество зараженных в Азербайджане 12 апреля, обратил внимание автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле".

Напомним, с 24 марта в Азербайджане действует режим карантина. Людям старше 65 лет, которые не имеют трудовых контрактов, запрещено выходить на улицу, остальным разрешено покидать дома в особо оговоренных случаях. С 5 апреля в стране введена разрешительная система передвижения, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов, как не допустить заражения, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". С номерами телефонов для консультаций по коронавирусу можно ознакомиться в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина в разных странах мира опубликована в справке "Сколько стоит побег из карантина". 

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Пасхальные богослужения в храмах Азербайджана прошли без участия прихожан", "Власти Азербайджана решили продлить особый карантинный режим", "Оппозиционер арестован в Азербайджане за нарушение карантина".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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