Сотрудник силовых структур проверяет документы. Грозный, 4 апреля 2020 г. Фото: REUTERS/Ramzan Musaev

07 апреля 2020, 13:51

Силовики запретили покидать Чечню жителю Германии

Чеченские силовики отпустили похищенного жителя Германии Шамхана Байдулаева, но отобрали у него документы, сообщил Правозащитный центр "Мемориал".

Как писал "Кавказский узел", уроженец Чечни Шамхан Байдулаев приехал из Германии в гости к родственникам в Чечне. По их словам, в марте в Ачхой-Мартановском районе Байдулаева похитили неизвестные. Брат Шамхана Байдулаева записал аудиообращение с просьбой к властям Чечни помочь в розыске.

Шамхана Байдулаева 26 марта, через две недели после похищения, нашли в отделе одной из силовых структур. 30 марта силовики отпустили его к родным, но отобрали у него все документы и запретили покидать Чечню, сообщил сегодня на своем сайте Правозащитный центр "Мемориал".

Байдулаев семь лет жил в Германии, проведать родных он в Чечне он приехал в октябре 2019 года, отмечается в публикации.

На сайте МВД Чечни к 13.40 мск 7 апреля не появилось информации о Шамхане Байдулаеве.

"Кавказский узел" регулярно обновляет хронику вооруженных инцидентов и похищения людей в Чечне.

Примечание:

"Два человека задержаны в Дагестане по делу об инсценировке похищения", "Похищения людей в Чечне приняли системный характер", "Полиция вытеснила с площади в Махачкале активисток "Сердца матери".

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