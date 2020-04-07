Солдат армии оборона Карабаха. Фото пресс-служба МО Аремнии http://www.mil.am/hy/news/7681

07 апреля 2020, 08:58

Азербайджан заявил об обстреле двух сел в зоне конфликта

Позиции азербайджанской армии вблизи границы с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 23 раза, сообщило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля Азербайджан насчитал 24 обстрела в зоне конфликта. Минобороны Нагорного Карабаха в свою очередь заявило, что выстрелом с азербайджанской стороны ранен солдат Армии обороны Араик Шахпазян.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

По данным ведомства, подверглись обстрелам позиции азербайджанской армии в селе Гушчу Айрым Газахского района и в селе Заманлы Гедабекского района. Эти районы, согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", граничат с Тавушской областью Армении.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 08.50 мск не отреагировали на своих сайтах на данное заявление.

Перемирие, которое стороны карабахского конфликта заключили в апреле 2016 года, не остановило вооруженного противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта в течение первых двух лет фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Кавказский узел" отслеживает новости о событиях, которые происходят в зоне карабахского конфликта, на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Солдат-срочник погиб в Нагорном Карабахе", "Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта", "Азербайджан заявил об обстрелах четырех сел в зоне конфликта".

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