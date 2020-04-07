Азербайджан заявил об обстреле двух сел в зоне конфликта

07 апреля 2020, 08:58

Позиции азербайджанской армии вблизи границы с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 23 раза, сообщило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля Азербайджан насчитал 24 обстрела в зоне конфликта. Минобороны Нагорного Карабаха в свою очередь заявило, что выстрелом с азербайджанской стороны ранен солдат Армии обороны Араик Шахпазян.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

По данным ведомства, подверглись обстрелам позиции азербайджанской армии в селе Гушчу Айрым Газахского района и в селе Заманлы Гедабекского района. Эти районы, согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", граничат с Тавушской областью Армении.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 08.50 мск не отреагировали на своих сайтах на данное заявление.