Центр защиты прав СМИ решил защитить активистов через мобильное приложение

17 марта 2020, 05:49

Правовой справочник с советами юристов решено создать, чтобы помочь активистам и журналистам избежать возможного преследования, сообщили в Центре защиты прав СМИ, объявившем на платформе краудфандинга о сборе средств на создание мобильного приложения. Сервис должен содержать сведения о правах при участии в митингах, считают дагестанские журналисты Гаджимурад Сагитов и Магомед Магомедов. Акцент в справочнике следует сделать также на ликбез о постах в интернете, полагает ингушский правозащитник Магомед Муцольгов.

Центр защиты прав СМИ объявил с 3 марта сбор средств для создания мобильного правового справочника для пользователей интернета, сообщается на странице проекта "Правовой справочник пользователя интернета" на краудфандинговой платформе "Планета.ру".

"Кавказский узел" писал, что 26 февраля 2015 года Минюст России внес в реестр "иностранных агентов" Центр защиты прав СМИ, активно работающий с кавказскими изданиями и журналистами. В Воронеже проходил процесс, в котором центр оспаривал протокол об административном правонарушении, составленный воронежским управлением Минюста по статье 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента). Решение об административном штрафе в размере 300 тысяч рублей 28 октября подтвердил Центральный райсуд Воронежа. В Ленинском районном суде Воронежа Центр защиты прав СМИ также оспаривал акт проверки, в рамках которого было установлено, что эта организация ведет политическую деятельность, и распоряжение Минюста РФ о включении центра в реестр "иноагентов". 30 ноября 2015 года суд отказал в удовлетворении жалобы центра, и его представители заявили о намерении обжаловать это решение.

По данным на 05.45 мск 17 марта собрано 40 тысяч рублей из необходимых 330 тысяч рублей, поддержку оказали уже 59 пользователей. На странице проекта, где ведется сбор средств, описаны различные способы участия в акции, которые включают как онлайн-переводы на сумму от 1 рубля с банковских карт, электронных кошельков, так и мобильные платежи и денежные переводы. Кроме того, спонсоры могут приобрести за фиксированные суммы различные виды благодарностей от организаторов, а также сувенирную продукцию, оплата которой пойдет в счет сбора средств на создание мобильного приложения.

"Сейчас в России становится все больше случаев, когда ответчиками по административным и даже по уголовным делам становятся не только профессиональные журналисты. Ими оказываются активные люди, которые освещают социальные проблемы в своих блогах или в соцсетях... И очень часто законность этих преследований вызывает вопросы как у юристов и правозащитников, так и у общества... Мы хотим поддержать пользователей интернета с помощью специального мобильного приложения - правового справочника, в котором будут собраны ответы на самые разные вопросы: начиная от того, на какие законы стоит ссылаться, например, если охранник в магазине запрещает вам фотографировать, и заканчивая тем, какие посты лучше не размещать в интернете... И с вашей помощью мы хотим собрать 300 тысяч рублей на эти цели. Остальную сумму мы уже ищем в других источниках", - сказала директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.

Юрист Центра Светлана Кузеванова, которая, как и Арапова, обратилась к пользователям на видео на странице сбора средств, отметила, что в отношении блогеров заводят дела об экстремизме и оскорблении власти, к ним подают иски о диффамации, а "еще людей не пускают в суды, запрещают фотографировать и снимать видео, не отвечают на их запросы". "Зачастую они не разбираются в законодательстве и не понимают, как действовать в той или иной ситуации... Важная опция: с помощью этого [планируемого мобильного] приложения можно будет связаться с юристами Центра защиты прав СМИ и оперативно получить ответ на свой вопрос. Приложение будет абсолютно бесплатным и доступным каждому... Для реализации проекта нам нужно оплатить работу дизайнеров и программистов", - сообщила юрист.

Арапова пояснила, что инициаторы проекта уже подготовили инструкцию и тексты правовых рекомендаций, и "теперь вопрос в оформлении".

Приложение будет содержать «четкие и понятные рекомендации», пояснили в описании проекта его инициаторы. "Что будет в приложении? Четкие и понятные обычному человеку рекомендации: как не нарушить законы об экстремизме и оскорблении власти; как соблюдать законы о частной жизни, персональных данных и праве на информацию; как защищать свое авторское право и не нарушать чужое; как уберечься от исков о защите чести, достоинства и деловой репутации и уголовных дел о клевете; где можно и нельзя фотографировать и снимать видео; как отстоять свое право на доступ к информации", - говорится в сообщении.

Акция по сбору средств будет завершена 30 апреля, срок ее проведения объясняется условиями краудфандинговой платформы и стратегией кампании, пояснила Светлана Кузеванова корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, приложение обойдется дороже, чем собираемая сумма в 330 тысяч рублей, это лишь около половины от всего бюджета. «Деньги собираются на написание текстов и тестов. Это базовая составляющая приложения и одновременно самая объемная [работа]. Предварительно, в первой версии у нас 20 разделов и огромное количество различных вкладок. Приложение будет содержать много рекомендаций [пользователям]», - сказала Кузеванова, добавив, что в случае, если удастся собрать больше денег, то излишки пойдут на создание игры в этом приложении.

Приложение будет интересно не только рядовым активистам, но и профессиональным журналистам, заверила юрист. «Акцент делается на максимально широкую аудиторию. Мы посчитали такое приложение актуальным сейчас, когда количество рисков, заложенных в законодательстве, практически одинаково и для активистов, и для журналистов. Интернетом пользуются все, и важно знать, как вести себя в сети, ведь если публикуется, например, нацистская свастика, нет разницы, кто автор поста – простой юзер или профессионал», - пояснила она.

Если разработка пойдет по плану, то сервис заработает в январе 2021 года, добавила Кузеванова.

Журналисты из Дагестана рассчитывают, что мобильный справочник поможет активистам на митингах

Главный редактор дагестанской газеты «Новое дело» Гаджимурад Сагитов считает, что приложение будет востребованным. «Приложение безусловно будет востребовано, оно способно защитить многих и многих людей от незаконного преследования и не дать увезти ни в чем невиновного гражданина в места не столь отдаленные. Рад, что есть гражданское общество, которое тратит время и деньги на создание сервиса, это настоящие патриоты, и они должны быть поддержаны населением. К слову, создателям стоит обратиться и к государству - случается, что гранты попадают в хорошие руки», - сказал Сагитов «Кавказскому узлу».

По его мнению, приложение должно содержать информацию о том, как вести себя во время массовых мероприятий, митингов, в том числе несогласованных; какие есть права у человека во время задержаний; фильтр фраз для выступлений, способный предупредить выступающего об опасности использования той или иной фраз. Также Сагитов указал, что сервис должен содержать перечень литературы и сайты, на которые нельзя ссылаться. По словам журналиста, проблема ссылок на издания, признанные экстремистскими, на Кавказе стоит очень остро.

Политический обозреватель газеты "Черновик" Магомед Магомедов отметил, что хотел бы видеть среди контента мобильного приложения информацию о том, что человек имеет и не имеет права делать на митинге. Также Магомедов считает, что сервис должен содержать справочные телефоны, куда подавать жалобы на действия силовиков, "причем по всем субъектам Федерации".

«Вещь [приложение], безусловно, ценная, потому что можно будет найти все и сразу. Но как его раскачать? Если в короткое время сервис сделают важным, куда будут постоянно заходить за справочной информацией, где будут размещены образцы жалоб и обращений, то успех гарантирован», - сказал он «Кавказскому узлу».

По мнению руководителя ингушской правозащитной организации «Машр» Магомеда Муцольгова, сервис будет востребованным, однако «в российских условиях» он может столкнуться с трудностями на практике.

«Не все люди - юристы, и не все знают и права, и законы, и Конституцию. И такое приложение помогло бы юзерам не нарушать закон. Однако у меня имеется скепсис относительно реального функционирования сервиса в России. В стране не работают законы, а если и работают, то выборочно. Власть считает себя над законом. Как только люди начинают пользоваться своими законными правами, использовать международные конвенции, и это противоречит интересам власти, то про законы сразу забывается, и включаются другие механизмы – угрозы, репрессии», - считает Муцольгов.

По его словам, подобный правовой справочник нужен больше не активистам, а силовикам и чиновникам. «Каждого нужно заставить выучить Конституцию и каждому вручить подобный справочник, чтобы знали и соблюдали законы», - полагает правозащитник.

Также в справочнике нужен акцент на ликбез о публикации текстов и картинок в интернете, отметил он. «Никто не застрахован, что на ровном месте не будет привлечен к ответственности за неважные, никому ненужные... [посты]», - сказал он "Кавказскому узлу".

Новости о преследовании активистов в регионах Юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Преследование активистов".