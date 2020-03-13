Сотрудник волгоградской прокуратуры арестован по делу о взятке

13 марта 2020, 05:59

Помощник прокурора Тракторозаводского района по решению суда заключен под стражу по обвинению в получении крупной взятки от представителя общественной организации помощи детям-инвалидам.

По данным пресс-службы Центрального районного суда Волгограда, помощник прокурора Тракторозаводского района города обвинен в получении взятки в крупном размере. Санкции соответствующей статьи УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы.

12 марта судом удовлетворено ходатайство следствия и в отношении сотрудника прокуратуры избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 мая, говорится в сообщении на сайте Центрального районного суда.

Помощник прокурора был задержан 10 марта, уточняется на сайте следственного управления Следственного комитета по региону.

По словам сотрудника общественной организации помощи детям-инвалидам, за решение проблем с претензиями к организации помощник прокурора попросил 400 тысяч рублей, и при передаче первого транша в размере 250 тысяч рублей он был задержан, пишет V1.ru.

Сообщений относительно обстоятельств дела в отношении помощника прокурора на сайтах регионального управления СК и прокуратуры области по данным на 05.50 мск 13 марта не было.

"Кавказский узел" также писал, что в мае 2019 года в Волгограде бывший офицер полиции был приговорен к трем годам колонии по обвинению в получении денег от задержанного за прекращение уголовного дела о мошенничестве со страховками.