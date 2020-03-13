13 марта 2020, 05:59

Сотрудник волгоградской прокуратуры арестован по делу о взятке

Помощник прокурора Тракторозаводского района по решению суда заключен под стражу по обвинению в получении крупной взятки от представителя общественной организации помощи детям-инвалидам.

По данным пресс-службы Центрального районного суда Волгограда, помощник прокурора Тракторозаводского района города обвинен в получении взятки в крупном размере. Санкции соответствующей статьи УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы.

12 марта судом удовлетворено ходатайство следствия и в отношении сотрудника прокуратуры избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 мая, говорится в сообщении на сайте Центрального районного суда.

Помощник прокурора был задержан 10 марта, уточняется на сайте следственного управления Следственного комитета по региону.

По словам сотрудника общественной организации помощи детям-инвалидам, за решение проблем с претензиями к организации помощник прокурора попросил 400 тысяч рублей, и при передаче первого транша в размере 250 тысяч рублей он был задержан, пишет V1.ru.

Сообщений относительно обстоятельств дела в отношении помощника прокурора на сайтах регионального управления СК и прокуратуры области по данным на 05.50 мск 13 марта не было.

"Кавказский узел" также писал, что в мае 2019 года в Волгограде бывший офицер полиции был приговорен к трем годам колонии по обвинению в получении денег от задержанного за прекращение уголовного дела о мошенничестве со страховками.

Примечание:

"Глава организации инвалидов в Волгограде осужден за неуплату налогов", "Глава благотворительной организации в Волгограде обвинен в махинациях с документами", "В Волгограде суд оставил в силе приговор наркополицейскому Каверину".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

13 марта 2020, 04:48

  • Российское посольство заинтересовалось делом о покушении на Тумсо

    Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов заявил, что после покушения не ожидает изменения позиции шведских властей, которые ранее отказались предоставить ему политическое убежище. Посольство России запросило у Швеции телефонную беседу с россиянами, задержанными по делу о покушении на Тумсо в городе Евле.

13 марта 2020, 04:28

13 марта 2020, 03:54

13 марта 2020, 03:33

13 марта 2020, 02:52

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи