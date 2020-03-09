Пользователи Instagram поспорили об идее музея исламской культуры в Нальчике

09 марта 2020, 22:25

Музей исламской истории и культуры создадут на базе исламского университета в Нальчике, сообщили сегодня в муфтияте Кабардино-Балкарии. Часть подписчиков местного паблика предложила потратить выделенные деньги на дороги, помощь детям и старикам. Их оппоненты указали на важность знакомства с исламской культурой.

Целью создания музея названо сохранение исламских реликвий и артефактов в КБР

О том, что музей исламской истории и культуры создадут в Нальчике на средства Фонда президентских грантов в 2020 году, сообщил заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) КБР Алим Сижажев.

"Духовное управление мусульман КБР решило подать проект "Музей исламской культуры КБР" на конкурс, объявленный Фондом президентских грантов. Полученный грант мы собираемся использовать для создания первого музея исламской культуры в регионе, для этого предполагается закупить музейное оборудование и открыть его на базе Северо-Кавказского исламского университета имени имама Абу Ханифы в городе Нальчике", - рассказал Сижажев, слова которого приводит ТАСС.

Сижажев отметил, что основные исторические источники свидетельствуют о том, что на территорию КБР ислам пришел в Х-ХI веках и к сегодняшнему дню коренные народы республики успели накопить большое наследие. "К их числу можно отнести старинные архитектурные памятники (мечети и молитвенные дома), древние реликвии (предметы религиозного и повседневного обихода) и литературу, возраст которой насчитывает сотни лет. […] книги и многое другое станут экспонатами музея", - уточнил Алим Сижажев.

По его словам, реликвии и артефакты будут включать как ранее собранные материалы, так и те, которые надеются найти в результате объявленного сбора материалов по всей республике. В рамках реализации проекта также появится и виртуальный музей, для чего предполагается оцифровать собранные материалы и представить их в широком доступе в интернете.

Размер гранта, выделенного для создания музея составил 1,7 млн рублей, софинансирование - более 937 тысяч рублей. Общая сумма средств на реализацию проекта - более 2,6 млн рублей, срок реализации - конец августа 2020 года, говорится в информации на сайте «Фонд президентский грантов». За полгода работы музея исламской культуры предполагается, что его посетят не менее двух тысяч человек. Реализация проекта позволит сделать значительный вклад в сохранении мусульманского наследия Кабардино-Балкарии, указывается также в этой информации.

Пользователи Instagram обсуждают идею создания музея исламской культуры в Нальчике

Участники закрытого паблика chp.nalchik в Instagram, у которого 241 тысяча подписчиков, активно обсуждают новость о создаваемом музее исламской культуры в Нальчике. За 9 часов публикация собрала 6364 «лайка» и 626 комментариев.

Противники заявляют, что в республике есть более важные дела, на которые можно потратить выделенные на музей деньги.

«Эти деньги лучше потратьте на детские дома и дом престарелых. Обеспечьте малоимущих граждан пищей и одеждой. А то у народа все есть, кроме музея», - пишет 0206suzi. «Только музея исламской культуры не хватает, остальное все есть, все - в идеальном состоянии. Деньги тратить по ходу больше не на что», - согласен sever_v_krovi0.

«Лучше бы дороги отремонтировали, и то больше пользы было б», - высказывает свое мнение tanyshka1656. «Я не думаю, что для граждан это жизненно необходимо, есть куда нужнее потратить наши деньги», - вторит ей igor193065. «Лучше б открыли музей истории адыгов, черкесов - этики и культуры народов», - предлагает свой вариант danialkarachaev.

Сторонники идеи создания музея указывают на важность знакомства с исламской историей и культурой.

«Тут столько советчиков: лучше бы дороги сделали и т.д. Если бы это был ночной клуб, то ни один из так называемых (умников) не был бы против... Как дело доходит до религии, так все про дороги вспоминают, дом престарелых и т.д.», - пишет asla.n6994. «И тут же набежали безбожники, которые бы потратили чужие деньги лучше. Несчастные», - согласен eldaroff_z.

«Только наша республика может возмущаться на то, что делают благо для религии. Раз вам не нужно все, что связано с религией, то и хороните своих родных не по исламу. Детей больных и взрослых лечит Всевышний, от которого вы повернули спину. Вечно недовольные люди, которые сами ничего не ценят и все рушат и не могут быть едины ни в чем. Будем с нетерпением ждать музея и ходить туда. Спасибо тем, кто это придумал, поддержал и организовал», - отмечает ju.m777. «Возможно, это верное решение. Так люди познакомятся с исламской историей и культурой и избавятся от клише и стереотипов», - поддерживает uork1980.

Как писал «Кавказский узел», ранее Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии анонсировало открытие в Нальчике Исламского культурно-образовательного центра. Строительство центра началось в марте 2011 года, на него было выделено 100 млн рублей из Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. В ДУМ республики заявляли о поддержке этого проекта со стороны руководившего тогда Кабардино-Балкарией Арсена Канокова.

Однако в декабре 2015 года было объявлено, что в новом комплексе зданий, который строился как Исламский культурно-образовательный центр, решено открыть детскую Академию творчества "Солнечный город". Открытие ее состоялось 25 декабря 2015 года. Власти заявили тогда, что функционировать учреждение будет как интернат, центр раннего развития и дополнительного образования, а по масштабам и уровню оснащения оно является уникальным на территории СКФО.

Решение о передаче здания Исламского центра правительству Кабардино-Балкарии было принято Советом улемов (ученых) и раис-имамов республики добровольно, так как финансирование строительства прекратилось, пояснили в ДУМ Кабардино-Балкарии. Там же отметили, что это решение никак не было связано с мнением части общественности, высказавшейся против строительства религиозного центра, и муфтият просил, чтобы здание было использовано именно под детское образовательное учреждение.