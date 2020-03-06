Миноискатель, брошенный диверсионной группой. Фото пресс-службы МО Армении http://mil.am/hy/news/7546

06 марта 2020, 13:28

Армянский военный ранен на границе с Азербайджаном

Военнослужащий получил легкое ранение в результате диверсии на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, сообщило оборонное ведомство Армении. 

Как писал "Кавказский узел", 5 марта Азербайджан заявил о гибели своего военного в результате обстрелов со стороны Армении. Позднее Армения обвинила Азербайджан в пулеметных обстрелах. Сегодня азербайджанское оборонное ведомство насчитало 27 нарушений режима прекращения огня с армянской стороны за сутки.

Армения в свою очередь заявила сегодня о попытке диверсии с азербайджанской стороны и ранении военного.

"Попытка диверсии была предпринята сегодня утром на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Минобороны Армении.

По словам представителя ведомства, в ходе диверсии легкое ранение получил один армянский солдат.

"Армянские военнослужащие смогли пресечь действия противника, который с потерями был отброшен на исходные позиции и бросил боеприпасы и миноискатель", - утверждает сотрудник пресс-службы Минобороны.

Азербайджанское оборонное ведомство не прокомментировало это заявление на своем сайте.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие, однако оно не прекратило их противостояния, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

В 2019 году Минобороны Нагорного Карабаха зафиксировало рекордно низкое за 10 лет число обстрелов своих позиций, а Азербайджан в течение месяца сообщал о почти полном затишье на фронте, следует из материала "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

Материалы о происходящих событиях в зоне карабахского конфликта публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Армянские политологи заявили о необходимости возвращения Баку к переговорам со Степанакертом", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

07 марта 2020, 11:15

07 марта 2020, 10:25

07 марта 2020, 09:35

07 марта 2020, 09:01

  • 1 Создание академии "Динамо" в Дагестане вызвало непонимание болельщиков "Анжи"

    Финансируя филиал футбольной академии, власти Дагестана поддерживают конкурента махачкалинского клуба "Анжи", указала часть болельщиков. Речь об обучении детей, возразили другие. Создание академии "Динамо" вместо академии "Анжи" означает лишь смену вывески, поскольку кадры остались прежними, указали спортивные обозреватели.

07 марта 2020, 07:51

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи