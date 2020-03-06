Армянский военный ранен на границе с Азербайджаном

06 марта 2020, 13:28

Военнослужащий получил легкое ранение в результате диверсии на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, сообщило оборонное ведомство Армении.

Как писал "Кавказский узел", 5 марта Азербайджан заявил о гибели своего военного в результате обстрелов со стороны Армении. Позднее Армения обвинила Азербайджан в пулеметных обстрелах. Сегодня азербайджанское оборонное ведомство насчитало 27 нарушений режима прекращения огня с армянской стороны за сутки.

Армения в свою очередь заявила сегодня о попытке диверсии с азербайджанской стороны и ранении военного.

"Попытка диверсии была предпринята сегодня утром на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Минобороны Армении.

По словам представителя ведомства, в ходе диверсии легкое ранение получил один армянский солдат.

"Армянские военнослужащие смогли пресечь действия противника, который с потерями был отброшен на исходные позиции и бросил боеприпасы и миноискатель", - утверждает сотрудник пресс-службы Минобороны.

Азербайджанское оборонное ведомство не прокомментировало это заявление на своем сайте.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие, однако оно не прекратило их противостояния, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

В 2019 году Минобороны Нагорного Карабаха зафиксировало рекордно низкое за 10 лет число обстрелов своих позиций, а Азербайджан в течение месяца сообщал о почти полном затишье на фронте, следует из материала "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

Материалы о происходящих событиях в зоне карабахского конфликта публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".