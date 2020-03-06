Азербайджан насчитал 27 обстрелов за сутки

06 марта 2020, 10:38

Позиции азербайджанской армии были обстреляны, в том числе в трех селах приграничных районов, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 марта Азербайджан заявил о гибели своего военного в результате обстрелов со стороны Армении. Позднее Армения обвинила Азербайджан в пулеметных обстрелах.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 27 раз", - сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Ферехли, Джафарли Газахского района и Мунджуглу Товузского района.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Газахский и Товузский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью Армении.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие, однако оно не прекратило их противостояния, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

В 2019 году Минобороны Нагорного Карабаха зафиксировало рекордно низкое за 10 лет число обстрелов своих позиций, а Азербайджан в течение месяца сообщал о почти полном затишье на фронте, следует из материала "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

Материалы о происходящих событиях в зоне карабахского конфликта публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".