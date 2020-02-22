Певец из Нальчика подвергся травле после смены пола

22 февраля 2020, 16:20

Певец Шамиль Малкандуев, став трансгендером, опозорил свой род, заявили авторы комментариев в нальчикском Instagram-паблике. Другие участники дискуссии назвали решение певца его личным делом и призвали не осуждать его.

Поп-исполнитель из Кабардино-Балкарии Шамиль Малкандуев, ранее выступавший пол псевдонимом Оскар, объявил о смене пола.

Малкандуев считает себя первой трансгендерной певицей в России, хотя проживает в США, и просит называть теперь называть его Скарлетт, сообщил 21 февраля "Регион online".

Поклонники творчества певца по-разному отреагировали на это. "Мне все равно - Оскар, Шамиль, Скарлетт... Буду слушать, как и слушала раньше", - написала romanchenko_1978 на странице певицы Скарлетт в соцсети Instagram.

"Очень жаль, очень неприятно и мерзко видеть тебя в таком виде. <...> Я помню тебя по школе, помню на концертах в Зелёном театре", - высказалась в комментариях к той же публикации от 20 февраля pluscha07.

К 16.20 мск эта публикация на странице scarlettqueenpage собрала 250 "лайков" и 84 комментария. У страницы 1481 подписчик.

В Instagram-паблике "ЧП. Нальчик" публикация о смене Малкандуевым пола собрала множество негативных комментариев. "Общество потихоньку сходит с ума", - написал amirzherukov. "А родители когда-то радовались, что родился сын, наследник. Жалко, весь род опозорил", - заявила teunovarita. "Общество разлагается. Куда мы катимся?!" - написал meot77.

"Смену пола я не поддерживаю. Я живу на Кавказе, толерантность Европы мне не понять", - отметила mandarinka_0702.

Пользователь соцсети karinahezh_ призвал не осуждать Малкандуева. "Я не поддерживаю их (трансгендеров. - Прим. "Кавказского узла") логику, их поступок, но я считаю, что осуждать человека, который даже своих родителей не послушал, смысла нет", - написал он в том же паблике.

"Столько злобы у людей - готовы линчевать, уничтожить слабых!" - возмутилась травлей певицы liuba.shogenova. "Ее тело ее дело. Имеет полное право распоряжаться по своему усмотрению, зачем осуждать и лить грязь?" - поддержала Скарлетт marsala2.0.

К 16.20 мск эта публикация собрала 1645 комментариев. У страницы 236 тысяч подписчиков.