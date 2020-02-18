Жители Грозного. Фото Николая Петрова для "Кавказского узла"

18 февраля 2020, 13:52

Экономисты сочли несущественным рост зарплат в Чечне

Рост уровня средней заработной платы, о котором отчитался Чеченстат, с учетом инфляции почти незаметен, заключили экономисты Сергей Жаворонков и Михаил Чернышов. Они указали, что подобная статистика используется российскими регионами для формальных реляций об исполнении "майских указов".

Как писал "Кавказский узел", Чеченстат сообщил, что в 2019 году средняя зарплата в республике выросла на 6% относительно уровня 2018 года и достигла 27,6 тысячи рублей. Эта информация вызвала недоверие местных жителей. Работодатели в основном предлагают гораздо меньшие деньги, прибавок к зарплате в течение года не было, заявили они.

Информация о повышении средней зарплаты на 6% выглядит реалистично, но с учетом инфляции это несущественный рост, указал эксперт Института экономической политики им.Гайдара Сергей Жаворонков. "В России в прошлом году инфляция составила 3%, поэтому повышение на 6% в Чечне практически не скажется на жителях", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

С этим согласен и старший научный сотрудник Института проблем рынка РАН Михаил Чернышов. "Если средняя зарплата 20 тысяч рублей, это не означает, что все люди получают столько же. Кто-то больше, кто-то меньше. Увеличение на 6% возможно. Но учитывая инфляцию в России и обесценивание рубля, сложно сказать, почувствуют ли жители Чечни увеличение средней зарплаты на 6%", - сказал Михаил Чернышов корреспонденту "Кавказского узла".

Подобная статистика используется российскими регионами как способ информирования федерального правительства о выполнении задач, поставленных "майскими указами", указал Сергей Жаворонков. "Нельзя сказать, что только в Чечне такая ситуация - все регионы так делают", - подчеркнул он. Это подтвердил и Михаил Чернышов. "Здесь абсолютно идентичная картина. Все регионы стремятся повышать заработную плату, чтобы отчитаться за нацпроекты. Где-то это 6%, где-то больше, а где-то меньше. В зависимости от того, какой был низкий уровень зарплаты в регионе", - пояснил экономист.

"Майскими указами" принято называть серию указов Владимира Путина 2012 года. В них, в частности, говорится о повышении минимального размера оплаты труда.

Экономист указал, что при этом Чечня получает один из самых крупных в России грантов на выравнивание бюджетной обеспеченности. "По абсолютному количеству денег Чечня находится на четвертом месте, с 30 миллиардами рублей, а по деньгам на душу населения – на третьем месте. По последнему показателю Чечню опережают только Тува и Камчатский край. И несмотря на указанные показатели, по показателям заработной платы Чечня отстает от других регионов РФ", - отметил Сергей Жаворонков.

По данным Росстата, в январе 2019 года средняя зарплата в Чечне составляла 25 024 рубля, и неуклонно росла с каждым месяцев, достигнув в ноябре 2019 года 29 397 рублей. В процентах к январю-ноябрю 2018 года рост составляет 6,6%. Среднемесячная зарплата в Чечне, по данным Росстата, ниже подсчитанной Чеченстатом – 27 145 рублей, а не 27,6 тысячи. По этому показателю Чечня обгоняет Дагестан, Карачаево-Черкесию и Ингушетию, где средняя зарплата составила от 26 228 до 26 953 рублей, но уступает Кабардино-Балкарии (27 207 рублей), Северной Осетии (27 672 рубля) и Ставропольскому краю (30 986 рублей).

Относительный рост зарплаты в Чечне один из самых низких в СКФО. Ниже только в Северной Осетии (4,3%) и Карачаево-Черкесии (5%), выше - в Дагестане (6,9%), Ингушетии и на Ставрополье (по 7,1%), в Кабардино-Балкарии (10,2%), следует из данных, опубликованных 12 февраля на сайте управления Росстата по СКФО.

Данные Росстата по Чечне занижены, поскольку ведомство не учитывает неформальную занятость, уровень которой в республике очень высок, указала ранее экономист Наталья Зубаревич, комментируя "Кавказскому узлу" информацию о рекордно низкой безработице в Чечне.

Примечание:

"Регионы Северного Кавказа попали в аутсайдеры по зарплатам учителей", "Жители Дагестана раскритиковали новый размер детских пособий", "Экономисты назвали причины низких рейтингов регионов Северного Кавказа".

Автор: Гор Алексанян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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