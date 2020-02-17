Карачаево-Черкесия стала худшим регионом Юга России в рейтинге качества жизни

17 февраля 2020, 05:59

Предпоследнее место среди регионов России по качеству жизни заняла Карачаево-Черкесия. В десятке аутсайдеров также Ингушетия, Калмыкия и Северная Осетия. Лучший результат среди регионов юга России показал Краснодарский край, занявший шестое место.

Как писал "Кавказский узел", по данным рейтинга, составленного РИА "Рейтинг" по качеству условий для жизни в 2018 году, в последнюю десятку списка вошли Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Кабардино-Балкария.

Результаты рейтинга российских регионов по качеству жизни за 2019 год сегодня, 17 февраля, опубликовало РИА "Новости".

При расчете рейтинга, составленного РИА "Рейтинг" на основании данных Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других источников, был проведен анализ 70 показателей, объединенных в 11 групп: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территорий и развитие транспортной инфраструктуры. Каждому региону присвоено место в списке согласно полученных баллов (минимум - один балл, максимум - сто баллов).

Среди регионов юга России лучший результат показал Краснодарский край, который набрал рейтинговых баллов 63,067 и находится на шестом месте. Годом ранее, в 2018 году регион занимал ту же позицию.

Ростовская область с 54,415 балла также сохранила свою позицию в 2019 году - она занимает 19-е место. Ставропольский край с 52,172 балла опустился в рейтинге с 22-ого места на 23-е, тогда как Адыгея с 50,133 балла, напротив, поднялась в рейтинге с 31-ого места на 27-е.

Волгоградская область ухудшила позиции, опустившись с 37-ого места на 42-е, и набрала 46,204 балла, а Астраханская область, набравшая 42,495 балла, поднялась в рейтинге с 56-ого места на 54-е.

Дагестан набрал 39,347 балла и поднялся с 69-ого на 64-е место, тогда как Чечня с 37,789 балла сохранила позицию, оставаясь на 71-м месте. Кабардино-Балкария занимает 75-е место (76-е в 2018 году) с 33,371 балла, Северная Осетия - 76-е место (65-е в 2018 году) с 32,370 балла, Калмыкия - 78-е место (81-е в 2018 году) с 31,498 балла, Ингушетия - 79-е место (82-е в 2018 году) с 29,764 балла. Худший результат среди регионов юга России показала Карачаево-Черкесия, которая набрала лишь 23,687 балла и сохранила свою позицию, находясь на 84-м, предпоследнем, месте рейтинга.

Лучшие результаты рейтинга показали Москва (79,275 балла), Санкт-Петербург (77,308 балла) и Московская область (74,500 балла), худший результат - Республика Тыва, которая расположилась на 85-м месте с 17,533 балла.