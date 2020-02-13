13 февраля 2020, 22:07

Обыск у партнеров "Правовой инициативы" в Дагестане закончился

Силовики завершили обыски у партнеров правозащитной организации "Правовая инициатива" в Махачкале и Хасавюрте, сообщила пресс-секретарь Ксения Бабич.

Как писал "Кавказский узел", силовики пришли сегодня с обысками в хасавюртовский офис сотрудничающей с "Правовой инициативой" адвоката Малики Абубакаровой и у двух сотрудников "Правовой инициативы" в Махачкале.

"По данным на 18.30, обыск в офисе Малики Абубакаровой был завершен. Также мне удалось поговорить с нашим психологом в Махачкале. Она рассказала, что у нее дома было пятеро человек, обыск проводился до 15.00. По второй нашей сотруднице в Махачкале информации пока нет, но там, скорее всего, тоже уже все закончилось", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь "Правовой инициативы" Ксения Бабич.

Малика Абубакарова - руководитель правозащитной организации "Права женщин". Она решила специализироваться на правах женщин в 2019 году, после знакомства с известным дагестанским врачом Айшат Магомедовой. В основном Абубакарова помогает жертвам домашнего насилия, рассказала она ранее "Кавказскому узлу".

Напомним, что в августе 2019 года силовики пришли с обыском в офисы "Правовой инициативы" в Москве и Назрани. Эти обыски связаны с попыткой оказать давление на правозащитников, которые поддерживают лидеров ингушского протеста в судах, заявила представитель организации. Минюст России включил 13 декабря 2019 года фонд "Правовая инициатива" в список иностранных агентов.

Примечание:

"ПЦ "Мемориал" оштрафован на 300 тысяч рублей по решению суда", "Федотов назвал включение "ЭкоВахты" в список иноагентов попыткой замять проблемы экологии", "Обжаловано решение о признании Международного "Мемориала" иноагентом".

Автор: Алена Садовская; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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