Силовики пришли с обысками к партнерам "Правовой инициативы" в Дагестане

13 февраля 2020, 18:25

Обыски проходят в хасавюртовском офисе сотрудничающей с "Правовой инициативой" адвоката Малики Абубакаровой и у двух сотрудников "Правовой инициативы" в Махачкале, сообщила представитель организации Ксения Бабич.

Обыск в офисе Абубакаровой начался, когда там никого не было, поскольку все сотрудники были на рабочих встречах, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь "Правовой инициативы" Ксения Бабич.

"Сотрудники МВД пришли и заявили, что будут выпиливать дверь, если никто не приедет и не откроет им. Когда некоторым сотрудникам удалось доехать [до офиса], силовики показали документы. Какое-то время не давали их сфотографировать, но потом, наконец-то, мы смогли ознакомиться: обыск проводится в рамках ОМР по решению суда Нальчика. Основания, указанные в документе: "для проверки сведений о причастности по статьям об организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 212 УК) и о финансировании экстремистской деятельности (часть 2 статьи 282.3 УК)", - рассказала Ксения Бабич.

Обыск продолжается, силовики изымают технику, передал в 17.43 мск информацию Бабич корреспондент "Кавказского узла". Она отметила, что у адвоката Абубакаровой два офиса - один в Чечне, второй в Дагестане, причем оба занимаются правами женщин.

Малика Абубакарова - руководитель правозащитной организации "Права женщин". Она рассказывала "Кавказскому узлу", что решила специализироваться на правах женщин в 2019 году, после знакомства с известным дагестанским врачом Айшат Магомедовой. В основном Абубакарова помогает жертвам домашнего насилия.

Представитель "Правовой инициативы" подчеркнула, что речь не идет об офисе этой организации. "Это партнер проекта "Правовая инициатива", это не наш офис. В Махачкале у нас есть сотрудники, с которыми мы постоянно работаем. У них обыски проходят дома, мы до сих пор не можем с ними связаться. Как там проходят обыски, когда они начались, у нас данных пока нет. Сейчас можно говорить о нашем психологе, у которой дома проходит обыск в Махачкале, и еще про одну сотрудницу, которая также регулярно с нами сотрудничает", - рассказала Бабич.

"Кавказский узел" писал, что в августе 2019 года силовики пришли с обыском в офисы "Правовой инициативы" в Москве и Назрани. Эти обыски связаны с попыткой оказать давление на правозащитников, которые поддерживают лидеров ингушского протеста в судах, заявила представитель организации. Минюст России включил 13 декабря 2019 года фонд "Правовая инициатива" в список иностранных агентов.