Пятеро вернувшихся из Сирии детей не могут добраться домой из Москвы

10 февраля 2020, 21:05

Из-за проблем с документами и деньгами пятеро детей из Карачаево-Черкесии, вывезенных 7 февраля из Сирии в Москву, не могут вылететь домой. Несколько семей были разлучены в связи с отсутствием документов.

Как писал "Кавказский узел", 7 февраля стало известно о возвращении 26 детей из Сирии в Россию. 8 февраля две девочки вернулись домой в Астрахань, сообщил их отец. О возвращении на Родину в Чеченскую Республику двоих детей, брата и сестры, сообщили в министерстве по нацполитике Чечни 9 февраля. В числе 26 возвращенных детей - дети из Астрахани, Дагестана, Чечни, Оренбурга и Свердловской области, сообщила уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова. По ее данным, еще девять детей будут возвращены в Россию в ближайшее время, а 73 ребенка готовятся к вывозу из Сирии.

Сообщение о том, что вывезенным из Сирии детям нужна помощь, поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 9 февраля. " Социально-правовой телеканал telepravo.tv распространил информационное письмо, в котором просит оказать помощь детям в возрасте от четырех до 18 лет, вывезенным из Сирии. Дети из семьи Ионовых, родом из аула Али-Бердуковский Карачаево-Черкесской республики. Их мать и еще двое детей погибли при бомбежке. Отец пропал без вести. Сейчас они находятся в Москве. Из КЧР за ними выехала бабушка", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Из 26 вернувшихся из Сирии детей (список имеется в распоряжении "Кавказского узла") трое являются уроженцами Ингушетии, семеро - из Карачаево-Черкесии, один ребенок - из Челябинской области, двое девочек - из Астраханской области, два ребенка - из Чеченской Республики, двое детей - из Дагестана, четверо из Свердловской области. О месте жительства еще четверых детей из этого списка "Кавказский узел" информацией не располагает.

Некоторые из вернувшихся детей столкнулись со сложностями отъезда из Москвы в регионы, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" правозащитник из Карачаево-Черкесии, руководитель телеканала "Право ТВ" Сулейман Шебзухов.

Он отметил, что аппарат уполномоченного по правам ребенка России обеспечил возвращение детей лишь до Москвы, а далее родственники своими силами забирают детей из медицинского центра, куда по прилету были помещены все дети, и везут их в свои регионы. Некоторые родственники не располагают достаточными средствами для осуществления такой транспортировки, отметил Шебзухов.

К правозащитнику за помощью обратилась бабушка пятерых возвращенных из Сирии внучек. "Я готовлю документы на детей, в полиции необходимо взять справки, у нас покупку авиабилетов не пропускает система бронирования. Там бабушка одна, больше никого нет, сейчас нужно срочно купить билеты. Вчера ночью я забрал их из реабилитационного центра. Нам нужно собрать деньги на дорогу, необходимо сейчас сходить в мечеть, в благотворительный фонд, я кое-как одел девочек. Представители аппарата уполномоченного по правам ребенка привозят детей до Москвы, дальше должна [оказывать содействие] республика, но они [Карачаево-Черкесия] не могут", - рассказал Сулйман Шебзухов.

Корреспонденту "Кавказского узла" не удалось оперативно получить комментарии в аппарате уполномоченного по правам ребенка в России относительно проблем опекунов с самостоятельным вывозом детей из Москвы в регионы проживания. В полномочном представительстве Карачаево-Черкесии в Москве корреспонденту "Кавказского узла" отказались дать устный комментарий по этой проблеме. "Кавказский узел" направил сегодня письменный запрос в постпредство, предложив разъяснить обстоятельства возвращения несовершеннолетних жителей Карачаево-Черкесии из Сирии.

Жители Дагестана и Карачаево-Черкесии рассказали, как забрали вывезенных из Сирии внуков

То, что родственникам приходится за свой счет перевозить на родину вывезенных из Сирии детей, подтвердил житель Дагестана Садретдин Саидов, который самостоятельно забрал двоих внуков из Москвы. В настоящий момент дети находятся в Махачкале.

"Я за свой счет поехал в Москву и вернулся с внуками. Но это важный вопрос [вопрос транспортировки детей из Москвы], который волнует многих родных детей", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Садретдин Саидов.

Мужчина сообщил, что в Сирии была его дочь. "Проблем с оформлением документов на вывоз детей из Сирии не было. Мы очень благодарны и Кузнецовой, и Новосельцевой (представитель аппарата уполномоченного по правам ребенка в России Елена Новосельцева выезжала в Сирию за детьми, – прим. "Кавказского узла"). У меня на руках были свидетельства о рождении, по ним я оформил авиабилеты из Москвы домой. Те дети, у которых свидетельств не было, остались в Дамаске. Мой третий внук сейчас в Дамаске, без документов, по этой причине его не привезли. Моя дочь и зять убиты. Трехлетний внук сейчас остается в Дамаске в приюте, один, мы очень за него переживаем", – рассказал Садретдин Саидов.

Он отметил, что сейчас ждет результаты ДНК-экспертизы из Москвы, и уже в Махачкале будет подавать в суд заявление о признании младшего внука гражданином России и выдаче свидетельства о рождении на него. "Самые большие трудности – это документы, но это в судебном порядке", – признал мужчина, которому стала известна информация, что Верховный суд Дагестана дал указание по районным судам ускорить процедуры признания гражданства России для детей, родившихся в Сирии, и оформления на них метрических документов.

Как рассказал Саидов, его третий внук родился в Сирии в 2016 году. "Дочь вышла замуж в Азербайджане, в 2015 году они оттуда уехали в Сирию. В последний раз она написала нам оттуда в 2019 году, в последних числах февраля, около года назад. Мы узнали, что они были в Сирии. И дочь, и ее муж погибли. Старшему внуку 12 лет, он все рассказывает, все помнит - что и как было, куда пуля задела осколком мать, как ее похоронили. В этот же день после бомбежки с ней хоронили еще несколько людей. У тех, кто держал моих детей там, у них еще находятся дети без документов, но у некоторых из них матери живы. Там много детей и женщин", - отметил Садретдин Саидов.

На вопрос, оказывается ли в регионе какая-то реабилитационная помощь вернувшимся из Сирии детям, Саидов ответил, что в настоящий момент с его внуками работают представители органов опеки. "Вот вчера и сегодня у нас была девушка из опеки, Айшат, она с внуками разговаривала, задавала с нашего разрешения вопросы, сфотографировалась. Конечно, хотелось бы пораньше вернуть и третьего внука. Как может трехлетний малыш чувствовать себя без родителей, без заботы? Ирина Новосельцева прислала мне фотографию, где они в Дамаске – около десяти человек сидели за столом", - рассказал Садретдин Саидов.

Жительница Карачаево-Черкесии Зоя Гербекова вернулась из Москвы с двумя внучками, прибывшими последним бортом из Сирии. Двое внуков Гербековой продолжают оставаться на территории Сирии.

"Внучки уже со мной дома в Усть-Джегуте в Карачаево-Черкесии. Из Москвы мы прилетели за свой счет", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Зоя Гербекова.

По ее словам, у младшего внука нет документов, поэтому он остался в Сирии. "Нам сказали сделать документы, и после этого привезут. А старшего внука якобы там не нашли. Их родители убиты. Один младший внук родился в Стамбуле, вот у него-то и нет документов. Мы даже не знаем, как нам нужно делать документы, ДНК-анализ я сдала", – сообщила женщина.

В Карачаево-Черкесии она планирует обратиться в обслуживающую их поликлинику за медицинской помощью для оказания детям реабилитационной помощи. "Нам дали какие-то бумаги, сказали обратиться в поликлинику по месту жительства, где нам скажут, что нужно делать. Дети чувствуют себя нормально, они здоровы", – рассказала бабушка.

Дочь Гербековой с семьей уехала в Турцию, где прожила пять лет, затем они переехали в Сирию, где находились два года, рассказала женщина. "24 июня 2017 года я последний раз разговаривала с дочерью", – заключила она.