Возвращенные из Сирии дети переданы родным в Чечне

09 февраля 2020, 10:46

Брат и сестра, доставленные в числе других детей из Сирии в Москву, переданы в Грозном на попечение родственников, сообщили сегодня в министерстве по нацполитике Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 7 февраля стало известно о возвращении 26 детей из Сирии в Россию. 8 февраля две девочки из этих 26 детей вернулись домой в Астрахань, сообщил их отец.

В числе 26 возвращенных детей - дети из Астрахани, Дагестана, Чечни, Оренбурга и Свердловской области, сообщила уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова. По ее данным, еще девять детей будут возвращены в Россию в ближайшее время, а 73 ребенка готовятся к вывозу из Сирии.

Вечером 8 февраля авиарейсом из Москвы были доставлены в Грозный пятилетний мальчик и его шестилетняя сестра, чьи родители погибли в Сирии, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник министерства по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни.

"В числе 26 российских детей, что были на днях вывезены из Сирии, были малолетние брат и сестра [...]. Их вчера (8 февраля) доставили самолетом из Москвы, детей сопровождала их тетя. В аэропорту их встретили дедушка с бабушкой и другие близкие родственники. Жить они теперь будут у родных отца, под опекунством тети. Дети вместе с другими прошли медицинское обследование в Национальном медицинском исследовательском центре в Москве. Их состояние нормальное", - сообщил он.

В Сирии брат и сестра, возвращенные в Грозный, находились в лагере Аль-Холь. После смерти их родителей за детьми присматривала соотечественница, благодаря которой стало известно местонахождение детей, сообщает сегодня ИА "Грозный-информ".

Оба ребенка пройдут курс реабилитации в специализированном учреждении в Грозном, уточнил сотрудник министерства по нацполитике.

Отец этих детей, уроженец Урус-Мартановского района, несколько лет назад уехал из Чечни в Сирию. "Он находился в розыске за участие в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства, был убит в ходе боевых действий. Также в Сирии погибла его жена, а дети оказались в лагере беженцев Аль-Холь", - сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник правоохранительных органов Чечни.

Напомним, что в декабре 2019 года родственники детей, оказавшихся в Сирии и Ираке, попросили Владимира Путина помочь вернуть домой дочерей и внуков. Обращение подписали около двух тысяч человек. 7 декабря 2019 года в Москву из Сирии были доставлены четверо детей. Троих из них встретила мать из Дагестана, а четвертого - бабушка из Волгоградской области.

По различным данным, на Ближнем Востоке находятся сотни или даже тысячи детей из Дагестана, Чечни и других регионов Кавказа. Их жизнь и здоровье находятся в особой опасности после того, как запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство" начала терпеть масштабные поражения, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" статье "Дети халифата: что их ждет после ИГ*".

Новости о том, какое влияние война на Ближнем Востоке оказывает на регионы Кавказа, "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* террористическая организация, запрещенная в России по решению суда.