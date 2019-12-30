Уголовный кодекс. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

30 декабря 2019, 18:33

Медсестра детского лагеря в Дагестане обвинена в смерти ребенка

Передано в суд дело медсестры одного из детских лагерей в Дагестане, обвиняемой в смерти десятилетнего мальчика, который обратился за помощью и не был вовремя госпитализирован.

Как писал "Кавказский узел", ребенок почувствовал себя плохо во время отдыха в детском лагере в Дагестане в сентябре 2018 года. Он обратился за помощью и ему сделали промывание желудка и дали лекарство. Когда состояние мальчика ухудшилось, он был доставлен в больницу, где он скончался. Следователи назначили экспертизу, чтобы проверить качество медицинской помощи, оказанной ребенку.

Следствие установило, что 13 сентября 2018 года воспитанник детского лагеря в Дагестане пожаловался на головную боль и тошноту, и в медпункте медицинская сестра сделала ему промывание желудка и дала лекарства. Ночью состояние ребенка ухудшилось, его отвезли в больницу, где спустя несколько часов он скончался. Следователи полагают, что обвиняемая "недооценила тяжесть состояния здоровья" мальчика и "не приняла меры к незамедлительной госпитализации". "Ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей медсестрой повлекло по неосторожности смерть ребенка", - сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета по Дагестану на своем сайте.

По данным ведомства, медсестра обвиняется по ч. 2 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), уголовное дело направлено в суд. Статья предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Примечание:

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