Участники круглого стола предложили пересмотреть законы о выборах в Дагестане

26 декабря 2019, 06:32

Представители общественных организаций предложили ввести двухпалатный парламент в Дагестане, а также созвать Конституционное собрание, которое заберет право выбора главы республики у депутатов и передаст его коллегии выборщиков. Участники круглого стола также обсудили идею возвращения прямых всенародных выборов глав районов.

Организатором круглого стола, который прошел 25 декабря, выступили участники рабочей группы по подготовке Съезда народов Дагестана. Съезд планируется провести в следующем году и приурочить его к столетию со дня созыва Первого (Чрезвычайного) съезда народов Дагестана.

13 ноября 1920 года на Чрезвычайном съезде народов Дагестана в Темирхан-Шуре (нынешний город Буйнакск) нарком по делам национальностей РСФСР Иосиф Сталин огласил Декларацию об образовании "Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики". Образование ДАССР было законодательно закреплено декретом ВЦИК от 20 января 1921 года, который установил, что Дагестан является частью РСФСР. А в декабре того же года первый вседагестанский учредительный съезд Советов принял Конституцию Дагестанской АССР, избрал ЦИК и Совнарком республики.

Первые два докладчика - заведующий кафедрой государства и права Дагестанского госуниверситета (ДГУ), председатель городского собрания депутатов Махачкалы Абулмуслим Муртузалиев и кандидат юридических наук Шамхалдибир Исаев - рассказали о правовых аспектах конституционного строительства Дагестана в годы советской власти,сообщил побывавший на мероприятии корреспондент "Кавказского узла".

Основные идеи предлагаемых изменений по совершенствованию избирательной системы в республике высказал директор Института геополитики и историко-политических исследований при ДГУ, руководитель рабочей группы Деньга Халидов. Создание "оптимальной конструкции республиканских и местных органов власти" возможно без изменения действующих норм Конституции Дагестана и федерального законодательства, считает он. Но для этого необходимо изменить ряд республиканских законов, в частности, создать в республике двухпалатный парламент.

"В федеральном законе "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" есть пункт, предполагающий это, что является актуальным в условиях многосоставного, сложного дагестанского общества", - отметил он. Халидов также предложил изменить действующую систему избрания парламентом главы Дагестана.

Прямые выборы глав регионов были отменены во всех республиках Северного Кавказа, кроме Чечни, после того как в апреле 2013 года Владимир Путин подписал закон, наделяющий субъекты федерации правом отменять прямые выборы руководителей. За возвращение прямых выборов выступали общественные организации, активисты и старейшины в Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии. В октябре 2017 года карачаевские старейшины призвали вернуть прямые выборы на Северном Кавказе. По их мнению, отмена практики прямых выборов ограничила конституционные права людей. Обращение старейшин нашло поддержку в других республиках СКФО. По мнению политолога и правозащитника Валерия Хатажукова, Кремль считает невозможными свободные выборы на Северном Кавказе, ссылаясь на традиционный уклад общества. "Кремль выстраивает свои отношения с регионом как с колонией - есть полностью зависимый назначенец, выдаются деньги, а теперь держите туземцев в узде. При этом общество готово к выборам и готово выбрать своего главу - того, которого оно хочет и заслуживает", - сказал в сентябре 2017 года Хатажуков "Кавказскому узлу".

"У нас была возможность установить порядок избрания главы и всеобщим голосованием. Народное собрание пошло по другому пути, опасаясь, что прямые выборы главы могут спровоцировать конфликты из-за полиэтнического характера дагестанского общества. Но мы можем воспользоваться конституционным правом и разработать третью, оптимальную форму - избрание главы более широким представительством от населения, то есть коллегией выборщиков", - отметил он.

Конституцией Дагестана, пояснил докладчик, к полномочиям Народного собрания республики отнесено, в том числе, и право созыва Конституционного собрания.

"Это более представительный орган власти, чем парламент. Но нет специального закона "О Конституционном собрании". Следовательно, мы можем разработать проект закона "О Конституционном собрании Дагестана", состоящего из представителей всех районов, городов, которые наделяются полномочиями выбора главы республики. Созыв Конституционного собрания прописан в Конституции Дагестана и мы можем этим воспользоваться. Чтобы не идти по самому сложному пути - изменению Конституции республики", - сказал он.

Необходимо изменить порядок формирования муниципальных органов власти, заявил Халидов.

"По российскому законодательству и дагестанской Конституции, местное самоуправление самостоятельно в пределах своих полномочий, и местные органы самоуправления не входят в систему органов госвласти. Но из трех возможных вариантов формирования местного самоуправления Народное собрание взяло за основу удобный республиканским властям принцип, когда главу района избирают на основе конкурса, а сама конкурсная комиссия наполовину формируется из состава работников администрации главы и правительства республики. Это нарушает конституционный принцип размежевания органов власти. Таким образом, обнуляются голоса избирателей на местном уровне и нарушаются их конституционные права", - сказал он.

Халидов также высказался за идею возвращения прямых всенародных выборов глав районов. Необходимо разработать проекты законов по всем предложенным пунктам и инициировать их обсуждение в Народном Собрании, заявил он.

Однако такое предложение вызвало скепсис у присутствующих. Депутаты Народного собрания не одобрят эти поправки и не пойдут на предлагаемые изменения, считает председатель Объединения организаций профсоюзов Дагестана Абдулла Магомедов.

"Если на парламент оказывается давление главы республики, то они, как правило, принимают его сторону. Но если есть общественность, гражданское сообщество, ученые, которые говорят о необходимости перемен, то десятки депутатов могут прислушаться к этому мнению. Главное, чтобы был общественный запрос", - ответил Халидов.

Указание не проводить всенародные выборы руководителей в национальных республиках было спущено из администрации президента страны, отметил депутат Народного собрания предыдущего созыва, бывший заместитель председателя правительства Дагестана (в 2006 году) Джапарбег Шамхалов.

"Поэтому депутаты и проголосовали за этот вариант. При принятии закона о местном самоуправлении я выступал против предложенного варианта избрания глав муниципалитетов. Я тогда говорил, что это плохой вариант. Но все было бы не так плохо, если бы не допускался тот беспредел, который мы видели при проведении выборов в последние годы", - сказал он. Депутаты готовы выполнить любую политическую волю руководителя республики, а если и есть в парламенте думающее по-другому, то это одиночки, которые "не могут ничего решить", предположил Шамхалов.

Также Джапарбег Шамхалов предложил изучить опыт других субъектов страны, в которых нет должности премьер-министра и глава региона ответственен за все успехи и провалы. Кроме того, он также считает, что следует расширить полномочия парламента Дагестана и согласовывать с ним назначения на все ключевые должности.

Присутствовавший на семинаре председатель Комитета по законодательству, законности, государственному строительству и местному самоуправлению Народного собрания республики Дагестан Алавудин Мирзабалаев выступил в поддержку депутатов действующего созыва.

"Когда формировался закон, когда проходили выборы в парламент, у всех было достаточно возможностей высказать свою позицию. В итоге мы имеем то, что имеем. И говорить, что депутаты никакие инициативы от общественности не пропустят - неправильно. Среди депутатов есть разные разговоры, суждения", - отметил он. Депутат также напомнил, что при прямых выборах глав районов были случаи вооруженных конфликтов. Муниципалитеты, чьи бюджеты на 90 процентов зависимы от республиканского бюджета, не могут быть самостоятельными, считает он.

Бывший член Госсовета республики, ранее возглавлявший Пенсионный фонд республики, Амучи Амутинов также поддержал идею избрания главы Дагестана более широким представительным органом, состоящим из 450 человек. Он высказался за создание двухпалатного парламента, который бы исполнял, в том числе, функции по согласованию кандидатур на важные посты в республике.

По итогам круглого стола будет составлена аналитическая записка с обоснованием предложенных идей, которую затем представят парламенту и главе республики, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Деньга Халидов.

"Действующая Конституция Дагестана и федеральные законы позволяют реформировать существующую систему власти в республике. Мы можем совершенствовать законодательную систему, наделив некоторыми дополнительными полномочиями парламент в части согласования кандидатур на ключевые должности. Сейчас парламент только избирает главу, согласовывает кандидатуры премьер-министра и прокурора. Но есть еще много других важных руководящих постов. Необходимо пересмотреть и процедуры выборов главы республики, и формирование органов местного самоуправления. По итогам наших заседаний мы составим документ для серьезного разговора с депутатами, властью и с народом", - отметил он.