История выдворения блогера Исаева из России и Украины поставила под сомнение версию Баку

18 декабря 2019, 11:22

Власти России добивались ускоренного выдворения петербургского блогера Эльвина Исаева, а необычная процедура депортации из Украины в Баку может свидетельствовать о причастности спецслужб. Об этом "Кавказскому узлу" рассказали в Харьковской правозащитной группе и адвокаты сети "Миграция и право", занимавшиеся делом Исаева.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 декабря петербургский блогер Эльвин Исаев был задержан на Украине "за нарушение требований миграционного законодательства" и депортирован в Азербайджан, где заключен в СИЗО. Решение об аресте связано с тем, что Насиминский районный суд Баку 22 августа постановил арестовать Исаева по уголовному делу. Поспешность и непрозрачность депортации заставляют усомниться в ее правомерности, отметили опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские правозащитники.

Исаева тайно вывезли из Украины, считает харьковский правозащитник

Руководитель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что Исаев обращался к ним на Украине, но подавать документы для получения убежища в этой стране отказался. "Он хотел попасть в какую-то западную страну, просил о помощи в этом. Реализовать эту его просьбу было нелегко… Причины депортации [из Украины] нам неизвестны", - сказал Захаров. По его данным, Эльвин Исаев въехал на Украину по азербайджанскому паспорту, полученному в 2018 году.

"Основания [для выдворения из Украины], на наш взгляд, были - он действительно нарушал украинское миграционное законодательство. Но, судя по всему, его похитили и тайно переправили через границу. Он исчез 12 декабря, а 14 декабря был пресс-релиз азербайджанского департамента миграционной службы. То есть способ депортации совершенно ненормальный. Возможно, это связано с тем, что его депортация запрещена Европейским судом", - предположил Евгений Захаров. По его мнению, в похищении Исаева принимали участие не только азербайджанские спецслужбы, но и Служба безопасности Украины.

Исаев в 2001 году получил российский паспорт, и в последние годы жил с семьей в Санкт-Петербурге. Затем Исаева лишили российского гражданства, и в августе 2019 года Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга решил выдворить Исаева в Азербайджан. Однако 10 сентября дело направили на новое рассмотрение, а самого Исаева отпустили из Центра временного содержания иностранных граждан. Родные Исаева высказывали опасения, что его могут похитить для выдачи Азербайджану.

В России спешили объявить Исаева персоной нон грата

Когда суд первой инстанции вынес постановление о выдворении Исаева за пределы России, к делу подключились адвокаты сети "Миграция и право", которые и обжаловали постановление в Санкт-Петербургском городском суде. Одновременно они обратились в Европейский суд по правам человека, который удовлетворил заявление адвокатов и запретил российским властям выдавать Исаева Азербайджану, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" защитник Исаева Юрий Серов. "Мы это озвучили судье, показали подтверждающие документы. Судья отменила постановление о выдворении и направила дело на новое рассмотрение в суде первой инстанции – в Дзержинский районный суд", - сообщил Серов.

По словам адвоката, затем дело вернули в полицию "для устранения недостатков", после чего "ему хода не дали". Защитники обратились с заявлением в Смольненский райсуд, потребовав признать незаконным заключение об отсутствии у Исаева российского гражданства и вернуть ему изъятые паспорта - внутренний и заграничный. Однако дело было проиграно.

Миграционная служба лишила Исаева российского гражданства, сославшись на то, что в Управлении МВД по Северной Осетии, которое выдавало паспорт, нет личного дела Исаева. По словам Серова, в суде защита указала, что если дело утеряно, то это вина должностных лиц, и никакого правонарушения со стороны самого Исаева тут нет. На момент получения паспорта Исаев имел право получить российское гражданство по отцу, гражданину РФ, но суд проигнорировал и этот аргумент, констатировал Серов.

Затем адвокаты попросили управление по вопросам миграции предоставить Исаеву временное убежище. Это ходатайство было рассмотрено и отклонено "в рекордно короткие сроки", подчеркнул Юрий Серов. "Властям нужно было как можно быстрее лишить Исаева возможности защищаться. Исаев считает, что он был заказан правительством Азербайджана, что, конечно же, Баку отрицает. Я как работающий в «Миграции и право» уже более десяти лет могу сказать, что обычно такие решения (о предоставлении временного убежища. - Прим. "Кавказского узла") принимаются месяцами", - отметил Серов.

Лишение Эльвина Исаева российского гражданства организовано властями Азербайджана, которые он критиковал в своем блоге, уверена его жена Светлана Исаева. "Ему очень много раз шли угрозы жизни. Говорили о том, что если он не закроет свой рот, ему минимум будет очень плохо, максимум - могут лишить жизни", - сказала женщина в видеообращении, опубликованном на канале в Youtube 27 августа. Канал Эльвина Исаева на видеохостинге Youtube зарегистрирован 25 июля 2014 года. У него 20,9 тысячи подписчиков. Исаев резко критиковал власти Азербайджана, обвиняя их в коррупции, нарушении прав человека, преследовании граждан, даже находящихся в политэмиграции.

После отказа во временном убежище полицейские вручили Исаеву уведомление о том, что его присутствие в России признано нежелательным. "Что конкретно Исаев натворил, разъяснено не было. Мы поняли, что госаппарат ориентирован на то, чтобы Исаева здесь не было. И когда он задал резонный вопрос, а не лучше ли уехать [в другую страну], мы ответили утвердительно", - сказал Серов. По его словам, адвокаты надеялись защитить Исаева от высылки в Азербайджан через ЕСПЧ, понимая при этом, что "спокойной жизни в России мужчине уже не будет". Исаев покинул Россию в сентябре. Адвокат добавил, что с тех пор связь с Исаевым была утеряна.

На обжалование отказа в предоставлении временного убежища положен месяц, но силовики потребовали покинуть территорию России в течение трех дней после вручения уведомления о признании Исаева нежелательным на территории России, указала другой защитник Исаева, адвокат сети "Миграция и право" Правозащитного центра "Мемориал" Ольга Цейтлина. Она сделала вывод, что права Исаева были нарушены.

Цейтлина отметила, что она и Серов общались с Исаевым "в одностороннем порядке" и уже постфактум узнали о его выезде из России. Куда направлялся Исаев, они также не знали, добавила адвокат. "Он нам сказал, что пока ничего ему не нужно: «Спасибо, я сам». И уехал", - рассказала Цейтлина корреспонденту "Кавказского узла".

О задержании Исаева на Украине 14 декабря сообщила Государственная миграционная служба (ГМС) Азербайджана. Исаев сам обратился в ГСМ и добровольно прошел медицинское обследование, после чего был сначала помещен во временное убежище, но потом - в СИЗО-1 Пенитенциарной службы, подчеркивает миграционная служба.

Адвокаты правозащитной сети "Миграция и право" не доверяют информации о том, что Исаев сам обратился в миграционную службу Азербайджана перед задержанием. "Я думаю, тут что-то перепутано. Человек, конечно, способен на разные поступки, но зачем выходить на какие-то контакты с недружественным государством? Каждый контакт деанонимизирует человека. Все это странно и нелогично", - указал Юрий Серов. "Это не может соответствовать действительности", - сказала, в свою очередь, Ольга Цейтлина.

Сеть "Миграция и право" - это программа Правозащитного центра "Мемориал", действующая с 1996 года. Сеть оказывает правовую помощь беженцам и мигрантам, сообщается на сайте ПЦ "Мемориал".

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