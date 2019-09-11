Адвокат блогера Эльвина Исаева указал на угрозу его похищения

11 сентября 2019, 18:22

Блогер Эльвин Исаев отпущен из Центра временного содержания иностранных граждан в Ленинградской области, но его родные опасаются похищения Исаева для выдачи Азербайджану, сообщила адвокат Правозащитного центра "Мемориал" Ольга Цейтлина.

"Кавказский узел" информировал, что в августе Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение выдворить в Азербайджан петербуржца Эльвина Исаева, критиковавшего азербайджанские власти. Блогер был признан виновным в нарушении режима пребывания в России. Однако 10 сентября Санкт-Петербургский городской суд направил дело на новое рассмотрение.

Блогер, корреспондент Azer Freedom TV Эльвин Исаев покинул Центр временного содержания иностранных граждан в Красном Селе Ленинградской области, подтвердила сегодня адвокат сети "Миграция и право" Правозащитного центра "Мемориал" Ольга Цейтлина. По ее словам, встречать Исаева пришли "очень много сторонников" блогера, но их попросили удалиться "в целях безопасности".

"Эльвин надеется в ближайшее время встретиться со своими родными. Мы, адвокаты, продолжим заниматься его делом в Европейском суде по правам человека", - заявила Цейтлина.

По ее словам, родные Исаева опасаются, что тот может быть похищен. "Несмотря на решение суда, Исаев и его родственники опасаются, что он может быть передан азербайджанским властям неофициально, то есть похищен, так как они уверены, что его преследование продолжается", - приводятся слова Цейтлиной в публикации на сайте ПЦ "Мемориал".

Напомним, что в мае 2017 года азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, эмигрировавшего в Грузию в 2014 году, похитили и насильно доставили в Баку. В январе 2018 года суд приговорил его к шести годам тюрьмы по обвинению в незаконном переходе границы, контрабанде и сопротивлении представителю власти.

Новости о преследованиях активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".