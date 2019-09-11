Блогер Эльвин Исаев. Скриншот видео Эльвин Исаев https://www.youtube.com/watch?v=TLHDgtp6IAg

11 сентября 2019, 18:22

Адвокат блогера Эльвина Исаева указал на угрозу его похищения

Блогер Эльвин Исаев отпущен из Центра временного содержания иностранных граждан в Ленинградской области, но его родные опасаются похищения Исаева для выдачи Азербайджану, сообщила адвокат Правозащитного центра "Мемориал" Ольга Цейтлина.

"Кавказский узел" информировал, что в августе Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение выдворить в Азербайджан петербуржца Эльвина Исаева, критиковавшего азербайджанские власти. Блогер был признан виновным в нарушении режима пребывания в России. Однако 10 сентября Санкт-Петербургский городской суд направил дело на новое рассмотрение.

Блогер, корреспондент Azer Freedom TV Эльвин Исаев покинул Центр временного содержания иностранных граждан в Красном Селе Ленинградской области, подтвердила сегодня адвокат сети "Миграция и право" Правозащитного центра "Мемориал" Ольга Цейтлина. По ее словам, встречать Исаева пришли "очень много сторонников" блогера, но их попросили удалиться "в целях безопасности".

"Эльвин надеется в ближайшее время встретиться со своими родными. Мы, адвокаты, продолжим заниматься его делом в Европейском суде по правам человека", - заявила Цейтлина.

По ее словам, родные Исаева опасаются, что тот может быть похищен. "Несмотря на решение суда, Исаев и его родственники опасаются, что он может быть передан азербайджанским властям неофициально, то есть похищен, так как они уверены, что его преследование продолжается", - приводятся слова Цейтлиной в публикации на сайте ПЦ "Мемориал".

Напомним, что в мае 2017 года азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, эмигрировавшего в Грузию в 2014 году, похитили и насильно доставили в Баку. В январе 2018 года суд приговорил его к шести годам тюрьмы по обвинению в незаконном переходе границы, контрабанде и сопротивлении представителю власти.

Новости о преследованиях активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"Суд отказался повторно допросить свидетелей по делу журналиста Рагимова", "Апелляционный суд Баку оставил журналиста Асланова под стражей", "Суд частично удовлетворил иск против журналистки Вагифгызы".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

11 сентября 2019, 18:37

11 сентября 2019, 18:00

11 сентября 2019, 17:33

11 сентября 2019, 16:44

11 сентября 2019, 16:28

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи