"РусГидро" вступилась за обвиняемого в превышении полномочий сотрудника в Кабардино-Балкарии

10 декабря 2019, 22:44

Защита убедила суд вернуть прокурору дело бывшего первого замдиректора - главного инженера кабардино-балкарского филиала "РусГидро" Мурадина Мисирова, обвиненного в превышении полномочий. При этом ходатайство представителей компании восстановить Мисирова в должности суд отклонил.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2017 года первый замдиректора - главный инженер кабардино-балкарского филиала "РусГидро" был арестован и обвинен в превышении должностных полномочий. По данным следствия, будучи временным руководителем филиала "РусГидро" главный инженер принял работы по установке дефектного трансформатора в Баксанском районе, нанеся ущерб компании на сумму более 3,7 миллиона рублей. О завершении расследования дела следствие отчиталось в январе текущего года.

13 мая 2015 года был заключен договор подряда по замене силового трансформатора, расположенного в селе Псыхурей на сумму свыше 5,2 млн рублей, сообщили следователи. Обвиняемый, по состоянию на март 2016 года исполнявший обязанности директора филиала, необоснованно подписал представленные подрядчиком документы о приемке работ, зная, что приемо-сдаточные испытания силового трансформатора так и не были проведены. При этом подрядчику было необоснованно перечислено более 3,7 млн рублей, а трансформатор пришлось демонтировать. В мае 2017 года чиновник был отстранен от занимаемой должности.

Судебный процесс по делу Мисирова начался 8 ноября. Сегодня состоялось второе судебное заседание, на нем допрашивались представители ПАО «РусГидро».

«В ходе допроса в суде 10 декабря представители ПАО "РусГидро" показали, что имел место гарантийный случай, и нет никаких оснований говорить о причинении какого-либо вреда ПАО "РусГидро" действиями Мисирова, поскольку подрядчику, выполнившему свои обязательства на 90%, было выплачено именно 90% от цены договора», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Султан Мазуков, представляющий интересы Мисирова.

Адвокат отметил, что трансформатор, о котором идет речь в обвинительном заключении, впоследствии был заменен подрядчиком в рамках гарантийных обязательств на другой, а на подрядчика Арбитражным судом КБР была возложена обязанность по выплате крупной неустойки компании.

По словам Мазукова, представитель «РусГидро» также заявил в суде ходатайство о прекращении в отношении Мисирова меры процессуального принуждения в виде временного отстранения от должности. Это ходатайство было аргументировано тем, что «ПАО "РусГидро" крайне заинтересовано в том, чтобы главный инженер филиала Мисиров, как опытный технический руководитель принимал непосредственное участие в производственном процессе, обеспечивал надежное прохождение осенне-зимнего сезона и приемку в эксплуатацию новых ГЭС на территории КБР», отметил Султан Мазуков. В удовлетворении этого ходатайства суд отказал.

Затем адвокат Мазуков заявил ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору КБР «для устранения допущенного нарушения уголовно-процессуального закона при составлении обвинительного заключения». Адвокат обратил внимание суда на то, что формулировка предъявленного обвинения в постановлении о привлечении Мисирова в качестве обвиняемого существенно отличается от формулировки, которая содержится в обвинительном заключении.

По словам Мазукова, в первом случае следствие заявило, что своими действиями «Мисиров совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 286 УК РФ по признакам: совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства». В обвинительном заключении по делу Мисирова (имеется в распоряжении "Кавказского узла") сказано, что «в результате незаконных действий Мисирова ПАО «РусГидро» причинен материальный ущерб».

«В формулировке, данной в обвинительном заключении, даже не указано, что Мисиров совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 286 УК РФ», - указал Султан Мазуков.

Он назвал это нарушением статьи 220 УПК РФ, которая, по его словам, исключает возможность принятия судом в данных обстоятельства решения по существу дела.

В части 1 статья 220 УПК РФ (обвинительное заключение) упоминается, что в обвинительном заключении следователь среди прочего указывает формулировку предъявленного обвинения с указанием пункта, части, статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающих ответственность за данное преступление.

Суд удовлетворил ходатайство защиты. Вынося решение по ходатайству адвоката, суд отметил, что «исключается возможность вынесения судебного решения в случаях, когда обвинение, изложенное в обвинительном заключении, не соответствует обвинению, изложенному в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого», указано в постановлении суда о возвращении дела прокурору (копия имеется в распоряжении «Кавказского узла»).

Это уже второе возвращение дела прокурору, отметил Султан Мазуков. По его словам, первый раз дело было возвращено постановлением Чегемского райсуда 18 февраля 2019 года в связи с незаконностью продления срока предварительного следствия. Это постановление было оставлено в силе апелляционным постановлением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда КБР от 29 апреля 2019 года, но затем отменено постановлением Президиума Верховного суда КБР от 11 июля 2019 года, сообщил адвокат.

По его словам, Мисиров в общей сложности провел в СИЗО два месяца, после чего был помещен под домашний арест. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Комментируя заявление об ущербе предприятию, о котором говорит следствие, Султан Мазуков отметил, что подрядчик фигурирующий в деле трансформатор впоследствии заменил на другой, а компании «РусГидро» выплатил крупную неустойку.

Комментариями представителей обвинения по делу Мисирова о ходе процесса и относительно заявлений адвоката Султана Мазокова "Кавказский узел" пока не располагает.