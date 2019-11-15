Глава ростовского "Капиталбанка" осужден за мошенничество на 717 миллионов

15 ноября 2019, 17:37

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 7,5 года колонии общего режима бывшего председателя правления обанкротившегося "Капиталбанка" Сергея Осипова, признанного виновным в мошенничестве с кредитами.

Как писал "Кавказский узел", банк лишился лицензии 15 февраля 2016 года. Центробанк объяснил это тем, что "Капиталбанк" сильно рисковал, вкладывая деньги в ненадежные активы. Рыночная стоимость "Капиталбанка" была оценена в 157,6 миллиона рублей.

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону назначил сегодня бывшему главе "Капиталбанка" Сергею Осипову семь лет и шесть месяцев колонии общего режима, а еще двум обвиняемым, московским предпринимателям Александру Губину и Андрею Лышику - по пять лет и шесть месяцев и пять лет и три месяца соответственно, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе райсуда. Осипов, Губин и Лышик признаны виновными в особо крупном мошенничестве. Свою вину они не признали.

По версии следствия, в конце 2015 года - начале 2016 года глава "Капиталбанка" Сергей Осипов способствовал выдаче ссуд пяти фирмам. После отзыва у "Капиталбанка" лицензии эти фирмы перестали делать выплаты по кредитам, и банк не досчитался 717 миллионов рублей. Следователи уверены, что кредитор и заемщики похитили деньги по предварительному сговору, информировал 7 ноября "Коммерсант".

Дело рассматривалось в суде с октября 2018 года, следует из картотеки на сайте суда. В банке продолжается процедура конкурсного производства и выплаты страховых возмещений вкладчикам, говорится на сайте Агентства по страхованию вкладов. Число вкладчиков банка там не указано.

"Капиталбанк" был учрежден в 1993 году, сообщается в справке на сайте "Банки.ру".