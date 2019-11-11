Лесной пожар. Фото: Image by Ylvers from Pixabay

11 ноября 2019, 02:56

Крупный лесной пожар произошел в Абхазии

Лесной пожар возник в горах Сухумского района. По данным властей Абхазии, пожар распространился на десять гектаров из-за рекордно высокой температуры воздуха.

В горах Абхазии в районе Двуречья и высокогорного села Псху 10 ноября возник лесной пожар.

Из-за сильной задымленности территории установить границы распространения огня пока невозможно, однако, по данным МЧС Абхазии, огонь уже охватил более десяти гектаров лесистой территории. Наблюдаются многочисленные локальные очаги возгорания, пишет сегодня РИА "Новости".

Огонь распространяется в труднодоступных высокогорных местах. Сейчас в республике фиксируется рекордно высокая температура воздуха, которая способствует распространению огня, пишет "Интерфакс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в селе Псху прогнозируется температура воздуха +17 градусов, переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью четыре метра в секунду. В ночь на 12 ноября температура понизится до +13. Будет облачно. Ветер сменит направление на восточный и усилится до пяти метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии. 

Примечание:

"Потушен пожар в дагестанской школе", "Человек пострадал при возгорании автомобиля на границе с Абхазией", "Жители абхазского села вернулись в дома после взрывов".

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