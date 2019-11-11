Крупный лесной пожар произошел в Абхазии

11 ноября 2019, 02:56

Лесной пожар возник в горах Сухумского района. По данным властей Абхазии, пожар распространился на десять гектаров из-за рекордно высокой температуры воздуха.

В горах Абхазии в районе Двуречья и высокогорного села Псху 10 ноября возник лесной пожар.

Из-за сильной задымленности территории установить границы распространения огня пока невозможно, однако, по данным МЧС Абхазии, огонь уже охватил более десяти гектаров лесистой территории. Наблюдаются многочисленные локальные очаги возгорания, пишет сегодня РИА "Новости".

Огонь распространяется в труднодоступных высокогорных местах. Сейчас в республике фиксируется рекордно высокая температура воздуха, которая способствует распространению огня, пишет "Интерфакс".