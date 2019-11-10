Пикетчики в Волгограде выступили в поддержку "Мемориала"

10 ноября 2019, 16:07

Власти преследуют Правозащитный центр "Мемориал" по политическим мотивам, заявили сегодня во время одиночных пикетов волгоградские активисты. Они призвали прекратить давление на правозащитников и освободить политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", Роскомнадзор по инициативе ингушского УФСБ составил 20 протоколов о нарушениях в связи с отсутствием на сайтах и в соцсетях Правозащитного центра "Мемориал" пометки о признании организации иноагентом. Суд оштрафовал правозащитников на 1,4 миллиона, адвокаты решили обжаловать эти решения.

Четыре одиночных пикета против давления на правозащитные организации и за свободу политзаключенным провели сегодня активисты в центре Волгограда на Аллее Героев. Они проводили акции протеста одновременно на отдалении друг от друга. Полицейские не мешали пикетчикам, лишь посоветовали соблюдать расстояние в 30 метров между пикетами.

Активистка Тома Гродникова держала плакаты "Россия занимает 143 место по уровню личных свобод. Отпустите страну на свободу!", "Нет политическому преследованию правозащитных организаций!" и другие, передал корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

По ее мнению, правозащитники, в частности, "Мемориал" и "За права человека", "сами оказались на месте тех, кого защищают". "Было бы оправданным вынести на народное обсуждение причины, по которым деятельность необходимых нашей стране организаций оказалась серьёзно ущемлённой. Так ли это полезно нам и государству в целом? Если у нас не будет полноценно функционирующих правозащитных организаций, то и права человека могут стать всего лишь филькиной грамотой. Некоммерческие правозащитные организации выполняют роль буфера между бюрократической государственной машиной и рядовым гражданином. И как мы видим на примере «Мемориала», защищая нас, они принимают всю силу удара на себя", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Тома Гродникова.

Она пояснила, что "Мемориал" откликнулся на ее призыв в соцсети помочь волгоградцам, осужденным по делу запрещенной в России экстремистской организации "Артподготовка".

"Я обратилась с просьбой помочь с адвокатской помощью. На это отозвался Правозащитный центр «Мемориал», он оплатил юридические услуги, московский адвокат оказал юридическую помощь защитнику одного из осужденных. Помимо этого, «Мемориал» ежемесячно отчисляет ребятам суммы в СИЗО, чтобы они могли покупать себе питание. Кроме того, когда мы сообщили в «Мемориал», что у Олега Костика умерла мама и он оказался без материальной поддержки, ему выделили разовую материальную помощь в 10 тысяч. Сейчас они сообщили, что намерены еще оказать материальную помощь троим ребятам по 8 тысяч. Это предложение поступило буквально в эти дни, когда сам «Мемориал» оказался в труднейшей ситуации в связи с наложенным на него штрафом. Помощь организация оказывает троим парням, которых рассматривает для признания политзаключенными – Костику, Турченко и Бабанову", - рассказала Гродникова.

Активистка Галина Тихенко стояла с плакатом "Свободу политзаключенным! Россия будет свободной!", "Человек, его свободы являются высшей ценностью. Ст.2 Конституции" и другими. Галина Тихенко, по ее словам, требует от властей России соблюдать предусмотренные Конституцией права людей. "Ребята волгоградские и ростовские по делу «Артподготовки»* сидят в тюрьме. И после московских митингов тоже. [...] Мой сын в Москве был задержан первый раз на акции на Тверской. Второй раз его задержали в августе. Он такой же активист, как я. Матери стоят в Москве с одиночными пикетами, мне тоже надо быть в той очереди, но нет возможности туда поехать. Мне помогают правозащитники, поэтому надо и их защищать", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Галина Тихенко.

Владимир Васильченко держал на пикете плакат "Остановим политический террор!". "Плакат в связи с тем, что сажают всех подряд", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Четвертый активист, Владимир Васиковский, держал плакаты с фотографией осужденных по делу "Артподготовки"* и надписями "Ст. 212 Конституции. Отпускай!" и "Свободу политзаключенным!".

Прохожие читали надписи на плакатах пикетчиков и пытались с ними дискутировать. "Нам не нужны митинги и демонстрации. Нам что, Майдан нужен? Надо жить потише, как-то обустраивать свою жизнь", - прокомментировала плакаты Гродниковой проходившая мимо женщина.

В свою очередь, другая прохожая, представившаяся корреспонденту "Кавказского узла" Аллой Викторовной, сказала, что одобряет акцию протеста. "Государство игнорирует общественное мнение, не прислушивается к людям", - пояснила она.

Один из прохожих, подошедший к Гродниковой, пожелал ей успеха. "А я вам пока посочувствую снаружи", - пояснил он. "Приятно, когда мужчина сочувствует женщинам снаружи, мы непременно вас защитим", - иронически ответила пикетчица.

Волгоградский студент, отказавшийся представиться, внимательно прочитал плакаты пикетчиков. "Теперь мне известно об осужденных в Волгограде. В студенческой среде об этом не говорят", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

* организация признана экстремистской и запрещена в России решением суда в 2017 году.