07 ноября 2019, 21:58

Двое воспитанников детдома в Дагестане обвинены в убийствах

Передано в суд дело воспитанников детского дома в Избербаше, обвиняемых в двойном убийстве и разбойных нападениях.

По версии обвинения, в октябре - декабре 2018 года двое несовершеннолетних в Избербаше и в селе Новокаякент Каякентского района пробрались в дома двух пенсионерок и, применив насилие, похитили у них деньги и имущество, после чего убили потерпевших. Кроме того, они совершили несколько краж у жителей Дербента, сообщила прокуратура Дагестана.

Двое воспитанников детского дома в Избербаше - уроженцы Кизляра и Кизлярского района - обвиняются по п. "в" ч. 4 ст. 162 (разбой), п.п. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 (убийство) и ч. 2 ст. 158 УК России (кража). "Уголовное дело направлено в Каякентский районный суд Республики Дагестан для рассмотрения по существу", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в сентябре дагестанский подросток и двое его друзей были задержаны по подозрению в убийстве. Убитым оказался отец подростка. По версии МВД, инциденту предшествовал конфликт отца с сыном. После 16-летний подросток ушел из дома. Пообещав одному из друзей крупную сумму денег за помощь, он и два его друга 17 и 18 лет "нанесли удары металлической трубой по голове 55-летнему мужчине, который от полученных телесных повреждений скончался на месте", сообщили в МВД по Дагестану. Некоторые пользователи соцсетей связали жестокость молодых людей с недостатком воспитания в семье.

Примечание:

"Избиение ребенка в детдоме Каспийска обернулось уголовным делом", "Власти Дагестана объявили о планах реорганизации последних детдомов", "В Краснодарском крае прошел пикет в защиту подозреваемого в преступлении выпускника детдома".

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