Признание дагестанского подростка в убийстве отца вызвало споры о кризисе семейных ценностей

30 сентября 2019, 12:48

По подозрению в убийстве жителя Дагестана задержаны три человека, в том числе 16-летний сын убитого, сообщило 27 сентября МВД, опубликовав видео с признанием подростка. Некоторые пользователи соцсетей связали жестокость молодых людей с недостатком воспитания в семье.

25 сентября жительница Дагестана заявила в полицию о том, что 22 сентября ее брат ушел из дома в поселке Загородный и не вернулся. Полицейские выяснили, что между мужчиной и его 16-летним сыном произошел конфликт, после которого подросток ушел из дома. Пообещав одному из друзей крупную сумму денег за помощь, подросток и два его друга 17 и 18 лет "нанесли удары металлической трубой по голове 55-летнему мужчине, который от полученных телесных повреждений скончался на месте", сообщила пресс-служба МВД по Дагестану.

Молодые люди отвезли труп мужчины на его автомашине "Газель" в лес и спрятали. Все трое задержаны, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), говорится в сообщении, размещенном 27 сентября на странице министерства в Instagram.

Сообщение проиллюстрировано видеозаписью, на которой подросток спокойным тоном делится подробностями убийства. В частности, по его словам, он нанес мужчине 9-10 ударов трубой по голове, а, узнав от друга, что у раненого прощупывается пульс, "еще один-два раза ударил".

Пользователи соцсетей списали жестокость подростков на недостаток воспитания

Под сообщением МВД опубликовано, по состоянию на 12.48 мск, 452 комментария. Авторы большинства из них в резкой форме осудили участников убийства. Некоторые пользователи Instagram обратили внимание на спокойный тон подростка на видео.

"Как он спокойно ещё об этом говорит, как будто сцену из фильма рассказывает", - написал, в частности, krasivshie_by_d. "По моему мнению, он никого не убивал, просто после убийства так спокойно все рассказывает, как будто ему стихотворение дали выучить", - поделился наблюдением 1_gotohell.

Аналогичное мнение высказал пользователь aigo_ley. "Что-то он неправдоподобно рассказывает, скорей всего, его заставили так сказать", - предположил он.

Некоторые пользователи соцсети связали поведение подростков с недостатком воспитания. "Во всем виноваты родители. С первого дня надо воспитывать детей", - написал, в частности, patimat_abdulaeva_official. "С детьми надо заниматься с детства, воспитывать самим, а не улица чтобы вот так воспитала, и становятся жестокими", - согласилась ramazanova____ha.

"Отцы переложили воспитание сыновей на мам, вот и получили поколение мальчиков не воспитанных, не ответственных", - высказал свою точку зрения stimod_05.

"Моему отцу почти 70, но я его до сих пор боюсь и уважаю, а то что сделал этот [подросток], даже не могу осмыслить, если честно, но тут всего два варианта, или он болен, или на его воспитание забили все его родственники", - написал ssk___86.

"Хороших отцов не убивают так хладнокровно", - предположил sm_05s.

"Воспитания не осталось, [понятия] "старший-младший" не осталось, поругать нельзя. А потом пожинают плоды воспитания", - написал пользователь под ником "_dzh_dzh__".

Новость о задержании подростков, размещенная в паблике "Дагестан online" в Facebook, набрала, по состоянию на 12.48 мск, 39 комментариев. Авторы некоторых из них озвучили аналогичные мнения.

"Ценности поменялись, и виновато в этом старшее поколение - что посеешь, то и пожнёшь", - написал, в частности, Rabya Rabya. "Это результат потери людьми своих корней, традиций, отсутствие духовности... а пустота всегда заполняется чужим, жестоким, бесчеловечным", - высказал мнение Abzetdin Adamov.

"С раннего возраста надо воспитывать своих детей, когда они маленькие, родителям не до них бывает, свои работа, дела, свои проблемы, а когда они вырастают они хотят чтоб ихние дети стали ангелами, надо смотреть какое воспитание ты давал своему ребёнку, какое воспитание ты давал вот такими и будут твои дети", - поделился Мухаммад Зиявдинов.

"Отец (ныне покойный) был человеком очень строгим! Но, чтоб я, братья мои и сестры, хоть раз голос в отношении него повысили.... Нет ныне никакого воспитания", - согласился Ramazan Suleymanov.