Мария Ласицкене победила на Всемирных военных играх

23 октября 2019, 08:10

Спортсменка из Кабардино-Балкарии Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на VII Всемирных военных играх, установив рекорд турнира.

Сегодня в утренней программе легкоатлетического турнира в рамках VII Всемирных военных игр были разыграны награды в прыжке в высоту у женщин.

Вся основная борьба в секторе для прыжка в высоту развернулась между Марией Ласицкене и двумя спортсменками команды Украины - Юлией Левченко и Ириной Геращенко, сообщается на сайте Центрального спортивного клуба армии.

На соревнованиях, которые проходят в китайском городе Ухань, Ласицкене сегодня с третьей попытки взяла высоту 2,01 метра и одержала победу. Второе и третье места заняли Юлия Левченко - 1,92 метра и Ирина Геращенко - 1,90 метра, пишет ТАСС.

6 сентября Мария Ласицкене выиграла финал престижной серии легкоатлетических турниров "Бриллиантовая лига" и одержала победу в общем зачете в этом турнире в четвертый раз. В сентябре спортсменка также выиграла турнир на международном мемориале Камилы Сколимовской в польском городе Хожуве, а несколькими днями ранее стала бронзовым призером турнира в Минске. В марте 2018 года Ласицкене попала в список лучших легкоатлетов мира по итогам зимнего сезона по версии американского журнала Track and Field News. Личный рекорд спортсменки - 2,06 метра.

"Кавказский узел" писал, что в 2015 году на первенстве мира в Пекине Ласицкене завоевала золото с результатом 2,01 метра. В 2017 году она одержала победу в прыжках в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне с результатом 2,03 метра. 30 сентября Ласицкене победила в соревнованиях по прыжкам в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, преодолев планку 2,04 метра.

Уроженка Кабардино-Балкарии Мария Ласицкене - неоднократная чемпионка России, Европы и мира. Ее имя фигурировало в допинговом скандале в ноябре 2015 года, говорится в опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" биографии Ласицкене.