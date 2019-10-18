Чеченские историки поставили под сомнение подлинность карты Зурабова

18 октября 2019, 07:00

Представленная членом Совета тейпов Ингушетии Мусой Зурабовым карта XIX века не была предметом исследования чеченских ученых. Однако в любом случае карты обустройства территорий позапрошлого века не могут служить основанием для установления современных административных границ.

Как информировал "Кавказский узел", 12 октября спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил о встрече с Мусой Зурабовым. Ингушский активист рассказал, что передал Даудову документы, которые датированы позапрошлым веком и подтверждают принадлежность ингушам земель, ставших территорией Чечни после подписания соглашения о границе. Предоставить копии переданных Даудову карт и документов для публикации Зурабов отказался "во избежание ложного их трактования", но назвал данные одной из карт. Карта была составлена и литографирована при Военно-топографическом отделе Кавказской Армии в 1853 году, ее фото есть в Сети. Даудов в свою очередь назвал несостоятельными доводы и документы Зурабова.

Копия дорожной карты Кавказского края, которая была составлена и литографирована при Военно-топографическом отделе Кавказской Армии в 1853 году, опубликована в марте 2019 года на сайте аукционного дома "Литфонд". На опубликованном фрагменте карты виден округ Ингушевский, который граничит с Чеченским и Аргунским округами. Округа очерчены красными линиями, и та линия, которая отделяет Ингушевский округ от соседних, проходит восточнее Ялхороя. В описании лота отмечается, что запечатленная на фото карта сохранена не в первозданном виде и подвергалась изменениям. Согласно результатам торгов, этот лот в марте выкуплен не был.

Ингушский округ не мог появиться на карте раньше образования Терской области, созданной в 1860 году, считает этнограф, кандидат исторических наук, доцент кафедры "История народов Чечни" Чеченского государственного университета Сайпуди Натаев.

"Как историк я считаю, что рассматривать все мифотворчество на академическом уровне не солидно. Такой карты [1853 года] я не знаю. Ингушский округ был создан намного позже", - сказал Натаев корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что сомневается в существовании подобной карты, а иначе она была бы доступна и известна более широкому кругу исследователей.

Заведующий кафедрой отечественной истории ЧГУ Мовсар Ибрагимов также заявил "Кавказскому узлу", что ему ничего неизвестно о существовании карты, упомянутой Зурабовым.

«Кто бы ни говорил, что территория Ачхой-Мартана, Ассиновки или Серноводской находились на территории Ингушского округа - это скорее будет похоже на бред. Мы знаем, что граница была проведена, об этом знают наши старики, которые живут в этих районах. Не думаю, что есть необходимость кому-то оспаривать эти вещи... Например, из рода галай часть себя считает ингушами, а часть чеченцами, также орстхой, ялхорой. Таких родов много, и каждая из этих сторон начинает оспаривать территории. Не думаю, что это продуктивно. Все наши предки того периода тоже прекрасно знали, где граница между Чечней и Ингушетией, об этом знает и наше руководство", - сказал Ибрагимов.

Главной проблемой чечено-ингушского земельного конфликта является восприятие ситуации как установление государственной границы, тогда как речь идет об административной границе, где принцип "древности документов" не имеет принципиального значения, заявил "Кавказскому узлу" старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Владимир Бобровников.

"Обе стороны ссылаются на советские документы. Речь идет об изменении административных границ. И проблемы, возможно, возникают потому, что некоторые смотрят на вопрос как на изменение государственной границы. От этого многое зависит. Надо смотреть на современное федеральное законодательство, связанное с определением административных границ. Принцип древности здесь не работает, потому что документы той эпохи давно утратили свою юридическую силу", - сказал Бобровников.

Установление административной границы регулируется местными законами, которые должны соответствовать федеральным законам, отметил он.

"Кавказский узел" опубликовал полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы). Анализ новой линии чечено-ингушской границы, сделанный картографами, приведен в справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов".

Новости о преследовании активистов, недовольных этим соглашением, "Кавказский узел" размещает в обновляемой хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о территориальных спорах Чечни собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".