Фильмы о Кабардино-Балкарии и Ставрополье показаны зрителям фестиваля "Кунаки"

08 октября 2019, 23:59

Зрители нальчикского кинофестиваля "Кунаки" посмотрели сегодня фильм "Заповедная земля" о Кабардино-Балкарии и картину "Мегалитическая обсерватория на горе Бештау" о древнем сооружении в Ставропольском крае.

Как информировал "Кавказский узел", Северо-Кавказский фестиваль кино и телевидения "Кунаки" открылся в Нальчике 5 октября. Для участия в конкурсе отобраны 56 фильмов, в том числе картины режиссеров из Кабардино-Балкарии, Дагестана и Краснодарского края.

Сегодня на фестивале был представлен фильм "Заповедная земля" режиссеров Владимира Ворокова, Евгения Сухомлинова и Рины Мартиросовой. Это картина о природе Кабардино-Балкарии - горах, ущельях, животном и растительном мире, а также о сторожевых башнях и других исторических сооружениях. Фильм начинается с рассказа о Кабардино-Балкарском высокогорном заповеднике, который был создан для охраны высокогорных ландшафтов Центрального Кавказа и таких редких животных, как кавказский тур и леопард. Зрители увидели ледники и горные реки, водопады, Чегемское ущелье - в том числе с высоты птичьего полета.

Съемки начались еще пять лет назад, отметил один из авторов фильма, Евгений Сухомлинов. "Отсняли часть материала и остановились. А в 2017 году, в Год экологии, взяли и завершили его", - рассказал Сухомлинов корреспонденту "Кавказского узла". Он отметил, что картина уже удостоилась первого приза на Международном Сочинском фестивале и в ноябре 2018 года получила специальный приз кинофестиваля "Золотая башня" в Магасе. Кроме того, "Заповедная земля" стала лауреатом экологического фестиваля в Санкт-Петербурге "Меридиан надежды". Фильм был переведен на английский язык и показан в Великобритании, рассказал Евгений Сухомлинов.

Он отметил, что фильм выложен в Интернет и находится в открытом доступе. "Когда мы его сняли, мы его показали в Черекском и Чегемском районах, в Нарткале. Его очень тепло приняли. После просмотра зрители минут пять аплодировали", - отметил Сухомлинов.

Режиссер считает, что фильм можно использовать в учебных целях, показывать школьникам. "Фильм, на наш взгляд, серьезная реклама нашему краю, туристическому комплексу. Кто его посмотрит, тому обязательно захочется приехать", - уверен Сухомлинов.

Второй картиной о Кавказе, показанной сегодня на фестивале "Кунаки", стала "Мегалитическая обсерватория на горе Бештау" ставропольского режиссера Антона Котова. В фильме рассказывается о каменном сооружении в виде купола, которое расположено на горе Бештау близ Пятигорска. По мнению ученых, это древняя обсерватория, а также место поклонения солнцу. Автор фильма на показе не присутствовал.

Представленные на фестивале фильмы притягательны тем, что рассказывают о жизни реальных людей, считает один из зрителей, поэт Юруслан Болатов. "Я вчера сидел и думал, почему эти фильмы так притягивают, почему хочется смотреть, даже когда кажется, что для документального фильм немного затянут - некоторые фильмы идут час, полтора часа. Казалось бы, герои этих фильмов не звезды, а обычные люди. Я думаю, что интересно не только потому, что затрагиваются острые социальные проблемы, хотя и это интересно. Лично мое ощущение такое, что устами героев этих фильмов Всевышний хочет донести до нас свою божественную истину, вот это нас притягивает и заставляет смотреть эти фильмы", - сказал Болатов корреспонденту "Кавказского узла".

Из просмотренных на фестивале фильмов кавказской тематики он особо отметил "Притчу о хромом баране". "В этом фильме есть колоссальная искренность и честность. Герой фильма является олицетворением этих понятий, которые, на мой взгляд, станут неотъемлемой частью жизни будущего человеческого общества. И этот герой нас приближает к этому будущему", - сказал Юруслан Болатов.

"Притча о хромом баране" дагестанского режиссера Ирины Васильевой рассказывает о жителе Дагестана Магомеде Шамилове, которого уволили из правоохранительных органов за принципиальность. Картина была представлена на фестивале 5 октября.

В тот же день коллеги и дочь покойной основательницы фестиваля "Кунаки" Сулиеты Кусовой рассказали о ее жизни и работе, написал автор блога "Женский взгляд из Нальчика" на "Кавказском узле". "Кто-то назвал Кусову "гражданкой Кавказа". Действительно, она была связана со всем Кавказом. Сама - адыгейка, муж - осетин, многие годы прожила в Нальчике, где преподавала в университете, работала на телевидении. Из Нальчика Кусова в 90-х годах переехала жить в Москву. После переезда руководила Центром этноконфессиональных проблем в СМИ при Союзе журналистов, была главным редактором журнала "Национальный интерес" при Союзе журналистов, стала высококлассным публицистом и культурологом в масштабах всей страны", - говорится в публикации "Светлой памяти Сулиеты Кусовой".