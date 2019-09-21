Защита бывшего премьер-министра Дагестана заявила об угрозах со стороны следователей

21 сентября 2019, 02:59

Арест адвоката Дагира Хасавова последовал после того, как дело его подзащитных бывшего главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова начало разваливаться в суде. После задержания Хасавова его коллегам пообещали, что в перспективе их ждет такая же судьба, заявил еще один защитник бывшего премьера Эдуард Исецкий.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 сентября Басманный суд Москвы заключил под стражу адвоката Дагира Хасавова, который защищает Абдусамада Гамидова и Раюдина Юсуфова. В тот же день силовики забрали на допрос сына Раюдина Юсуфова Вадима, который возглавляет отдел в Счетной палате Дагестана. 20 сентября Вадим Юсуфов был отправлен под домашний арест на два месяца, а бывший советник председателя правительства Дагестана Абдусалам Джамалутдинов - заключен под стражу по делу Хасавова.

Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования республики Шахабас Шахов находятся под стражей в Москве с начала февраля 2018 года. Дело о растрате более 40 миллионов рублей, предусмотренных на реконструкцию здания под спецучреждение для содержания лиц без гражданства, по которому проходят Гамидов и Юсуфов, было выделено в отдельное производство и рассматривается в Москве с 11 июня.

Защита Абдусамада Гамидова и Раюдина Юсуфова подвергается масштабному давлению, заявил адвокат Эдуард Исецкий, комментируя задержание своего коллеги Дагира Хасавова. Исецкий защищает Гамидова и Юсуфова вместе с Хасавовым.

Дело в отношении Хасавова и других неустановленных лиц по части 4 статьи 309 и части 1 статьи 294 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний; воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования), возбуждено 16 сентября. Адвокат свою вину не признает.

Отметим, что максимальные санкции составляют по части 4 статьи 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний) 7 лет лишения свободы, по части 1 статьи 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия) - два года лишения свободы.

По словам Эдуарда Исецкого, открытое давление на защиту началось примерно за неделю до ареста Хасавова, когда в деле Гамидова и Юсуфова неожиданно сменился государственный обвинитель.

«Зал суда стали оцеплять сотрудники силовых структур в масках с автоматами. По 8-10 сотрудников сидели в зале и мы сидели там под дулами автоматов. Нас чуть ли не на руках вносили в зал, блокировали в коридоре, иногда даже просто вытесняли из коридора, не дав забрать личные вещи», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Обвинитель был враждебно настроен по отношению к адвокатам, отметил Исецкий. «В один их дней прокурор заявил, что в коридорах суда находятся экстремисты, явно имея в виду адвокатов. Потом заявил ходатайство о блокировке всех аккаунтов представителей защиты в социальных сетях, хотя по закону мы можем свободно выражать там свое мнение», - подчеркнул он.

После задержания Хасавова его коллегам пообещали, что «в перспективе» их ждет такая же судьба, утверждает Исецкий. Смену обвинителя и давление на защиту он связывает с тем, что дело Гамидова и Юсуфова "начало разваливаться" в суде.

11 июня суд начал рассмотрение дела Гамидова, закрыв процесс для прессы. 9 июля в качестве свидетеля в суде выступил брат бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова Раджаб Абдулатипов. Он не подтвердил факт хищения на объекте ИВС в Махачкале и положительно охарактеризовал Раюдина Юсуфова и Абдусамада Гамидова.

По словам адвоката, судебный процесс, начавшийся в июне, уже близится к концу, а материалы дела - документы обвинения, документы защиты и результаты экспертиз - указывают на отсутствие самого момента преступления: строительство здания, при котором, по утверждению обвинения, подсудимые присвоили бюджетные деньги, стоило больше, чем на него первоначально выделили средств. Версия защиты состоит в том, что присваивать подсудимым было попросту нечего.

Адвокат Дагира Хасавова Нариман Аджиев отказался рассказать о деле, сообщив, что что связан подпиской о неразглашении.

Обвинения в адрес адвоката по таким статьям - «крайне редкая вещь», отметил вице-президент Адвокатской палаты Москвы Вадим Клювгант. «Сейчас эти статьи стали применять чаще, но все равно это единичные случаи. Иногда предъявление подобных обвинений было способом воспрепятствовать адвокатской деятельности, но были ситуации, когда речь действительно шла о преступлении», - сказал он «Кавказскому узлу».

Представители Адвокатской палаты Москвы присутствовали во время обысков у Дагира Хасавова, как это положено по закону, отметил Клювгант. «Дальше все зависит от того, обратится ли к нам сам задержанный адвокат или его представитель. Действующая в рамках Адвокатской палаты Комиссия по защите прав адвокатов, работает только по обращениям, и самостоятельных действий не предпринимает. Если обращение не поступило, значит адвокат не нуждается в помощи, и принуждать его к получению помощи нелогично и непрофессионально», - заключил адвокат Клювгант.

Новости о кадровых чистках в Дагестане "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".