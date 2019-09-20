Арест ингушского активиста Нальгиева продлен на три месяца

20 сентября 2019, 19:44

Ессентукский городской суд согласился в доводами следствия о том, что активист Исмаил Нальгиев может скрыться и оказать давление на жителей Ингушетии. Защита сочла необоснованной позицию следователей.

Как писал "Кавказский узел", 9 июля следствие убедило Нальчикский горсуд продлить срок ареста Нальгиева до 25 сентября. Защита обжаловала это решение суда, но Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил его в силе.

Исмаил Нальгиев был задержан 8 мая в аэропорту Минска, откуда он планировал вылететь в Чехию. Нальгиев был доставлен в Нальчик и обвинен в нападении на силовиков во время митинга в Магасе 27 марта. По словам адвоката Андрея Сабинина, его подзащитный отрицает вину и отказывается давать показания.

Ессентукский городской суд сегодня удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест Исмаилу Нальгиеву до 25 декабря, сообщил правозащитный центр "Мемориал".

Свое ходатайство следователь объяснил тем, что, если Нальгиева освободить, то он может скрыться, оказать давление на жителей республики «через свои коррумпированные каналы» и негативно повлиять на ход следствия. При этом следователь указал, что у него есть есть подтверждающая его доводы «оперативная справка», но суду ее не предоставил, отмечают правозащитники. Защита Сабинина назвал позицию следствия необоснованной и попросила суд изменить меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

"Продлили клетку до 7 месяцев 15 дней. Ни на один из 10 вопросов следователь адвокату не ответил", - прокомментировал сегодня решение суда адвокат Андрей Сабинин в своем Telegram-канале.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Нальгиева, а также еще четырех лидеров протестов в Ингушетии политзаключенным, проанализировав выдвинутые против них обвинения. "Согласно российскому уголовному праву, действия организатора преступления могут осуществляться только с прямым умыслом. Ни одно из перечисленных следствием обстоятельств не подтверждает, что у лидеров оппозиции был такой умысел, что они желали насилия и призывали к нему", - отмечается 1 июля в публикации на сайте центра.