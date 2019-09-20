Исмаил Нальгиев. Скриншот ТГ канала Сабинин на Кавказе

20 сентября 2019, 19:44

Арест ингушского активиста Нальгиева продлен на три месяца

Ессентукский городской суд согласился в доводами следствия о том, что активист Исмаил Нальгиев может скрыться и оказать давление на жителей Ингушетии. Защита сочла необоснованной позицию следователей.

Как писал "Кавказский узел", 9 июля следствие убедило Нальчикский горсуд продлить срок ареста Нальгиева до 25 сентября. Защита обжаловала это решение суда, но Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил его в силе.

Исмаил Нальгиев был задержан 8 мая в аэропорту Минска, откуда он планировал вылететь в Чехию. Нальгиев был доставлен в Нальчик и обвинен в нападении на силовиков во время митинга в Магасе 27 марта. По словам адвоката Андрея Сабинина, его подзащитный отрицает вину и отказывается давать показания.

Ессентукский городской суд сегодня удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест Исмаилу Нальгиеву до 25 декабря, сообщил правозащитный центр "Мемориал".

Свое ходатайство следователь объяснил тем, что, если Нальгиева освободить, то он может скрыться, оказать давление на жителей республики «через свои коррумпированные каналы» и негативно повлиять на ход следствия. При этом следователь указал, что у него есть есть подтверждающая его доводы «оперативная справка», но суду ее не предоставил, отмечают правозащитники. Защита Сабинина назвал позицию следствия необоснованной и попросила суд изменить меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

"Продлили клетку до 7 месяцев 15 дней. Ни на один из 10 вопросов следователь адвокату не ответил", - прокомментировал сегодня решение суда адвокат Андрей Сабинин в своем Telegram-канале.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Нальгиева, а также еще четырех лидеров протестов в Ингушетии   политзаключенным, проанализировав выдвинутые против них обвинения. "Согласно российскому уголовному праву, действия организатора преступления могут осуществляться только с прямым умыслом. Ни одно из перечисленных следствием обстоятельств не подтверждает, что у лидеров оппозиции был такой умысел, что они желали насилия и призывали к нему", - отмечается 1 июля в публикации на сайте центра.

На сайте Ессентукского городского суда информации о продлении ареста Нальгиеву по состоянию на 19.20 мск нет.

Напомним, утром 27 марта попытка разогнать митингующих в Магасе обернулась столкновениями с силовиками. Со 2 по 11 апреля в связи с этими событиями были задержаны 40 человек. Информацию о последующих задержаниях "Кавказский узел" публикует в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Материалы о том, как преследуют активистов в регионах юга России и Южного Кавказа, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Защита заявила о запугивании ингушского активиста", "Представитель ОНК рассказал о посещении Барахоева и Чемурзиева в изоляторе", "Организатор митинга в Магасе рассказал о давлении властей".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

20 сентября 2019, 21:30

20 сентября 2019, 20:04

20 сентября 2019, 19:55

  • Жители Чечни озвучили методы принуждения к масштабным субботникам

    Бюджетникам в Чечне под угрозой увольнения приходится в свободное время красить деревья и убирать мусор на дорогах и кладбищах, пожаловались опрошенные "Кавказским узлом" местные жители. В субботниках, организованных во всех районах Чечни, участвуют тысячи человек, отчитались власти республики.

20 сентября 2019, 18:44

20 сентября 2019, 18:06

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи