Журналисты объявили о возрождении "Бакинского пресс-клуба"

17 сентября 2019, 16:42

"Бакинский пресс-клуб" возобновляет работу после 16-летнего перерыва, сообщили представители СМИ. Проект даст импульс развитию свободной прессы в Азербайджане, никакой цензуры на сайте пресс-клуба не будет, заверили учредители.

Инициатором возрождения существовавшего 1998-2003 годах "Бакинского пресс-клуба" (БПК) выступил один из его учредителей, председатель журналистского объединения Yeni nasil ("Новое поколение") Ариф Алиев. По его словам, БПК будет содействовать решению проблем медиа, росту профессионализма журналистов, просвещению их относительно своих прав и профессиональных этических норм.

Вся это работа на первых порах будет осуществляться виртуально, посредством сайта pressklub.az, но это только первый шаг в восстановлении работы "Бакинского пресс-клуба", уточнил Алиев. "Этот ресурс призван информировать, помогать, объединять всех тех, кто так или иначе связан с прессой. На сайте можно будет найти информацию о местном и международном законодательстве, касающемся прессы, о предложениях международных структур для журналистов, публикации иностранных СМИ об Азербайджане", - заявил Алиев 17 сентября на пресс-конференции по случаю презентации сайта.

Создание сайта обошлось недорого, финансирование дальнейшей работы БПК надеется получать от международных и местных структур, а также СМИ. В целом возрождение БПК - длительный и сложный процесс, признал Алиев. "Если раньше пресс-клуб могли создать совместно шесть-семь СМИ без посторонней финансовой помощи, то сейчас у медиа таких возможностей нет. Поэтому процесс будет идти поэтапно", - пояснил он.

По словам Алиева, сайт пресс-клуба содержит информацию о национальном законодательстве в области СМИ, тексты международных правовых документов, решений местных судов и Европейского суда по правам человека. В информационной базе будут также содержаться отчеты о положении медиа в Азербайджане, литература о журналистике, пояснения о прохождении аккредитации в государственных органах и для освещения международных мероприятий. Будут публиковаться и журналистские расследования, переводы материалов об Азербайджане зарубежных СМИ. Предполагается проведение виртуальных встреч с известными людьми.

Каких-либо запретных тем и цензуры не будет, подчеркнул Алиев. "Ограничения будут касаться тональности. То есть тон подачи материалов не должен переходить за рамки приличия: недопустимы оскорбления, клевета, распространение непроверенных сведений, слухов", - сказал Алиев

БПК даст импульс развитию свободной прессы, надеется Ариф Алиев. "В 1970-е годы турецкая пресса была гораздо хуже нынешних азербайджанских медиа. Однако после того, как журналисты стали саморганизовываться, в течение 10 лет турецкая пресса стала одной из ведущих в Европе. Правда, в последние годы там пошли обратные процессы. Тем не менее, подобный опыт существует. Конечно, многое будет зависеть от самих журналистов. Можно рассчитывать на помощь государства, международных организаций, но, в конечном итоге, все в наших руках", - заявил Алиев.

Инициаторами восстановления БПК, помимо Алиева, выступили директор информационного агентства Turan Мехман Алиев, главный редактор газеты "Зеркало-Айна" Эльчин Шихлинский, медиаэксперт, профессор Гулу Магеррамли, добавил Ариф Алиев.

Прежний БПК был учрежден журналистским объединением Yeni nasil, агентством Turan, газетами "Зеркало", "Халг", "525" и телеканалами ANS TV, рассказал рассказал корреспонденту "Кавказского узла" редактор Turan Шахин Гаджиев.

"Он очень скоро превратился в авторитетную медийную структуру. Сюда переместились пресс-конференции и другие мероприятия общественно-политических структур, место неформального общения журналистов. Здесь проходили семинары для журналистов: они всегда могли зайти сюда, чтобы ознакомиться с местной и зарубежной периодикой. Для того времени, когда еще не был развит Интернет, пресс-клуб играл очень важную информирующую и объединяющую роль для журналистов. Безусловно, деятельность подобной независимой общественной структуры стало беспокоить властные круги. Вскоре БПК покинула компания ANS TV, а вслед на ней и государственная газета "Халг", - сказал Гаджиев.

По его словам, БПК фактически вынужден был прекратить свою деятельность из-за отсутствия финансовых средств и запуском властями проекта Совета прессы. "Чиновники, курирующие медиа, использовали идею международных структур о создании органа саморегулирования прессы в своих целях. Было запущен проект Совета прессы, в котором должны были представлены как провластные, так и независимые и оппозиционные СМИ. Используя финансовые трудности медиа, власти постепенно стали перетягивать на свою сторону ранее независимые СМИ, а также создавать новые формально самостоятельные медийные структуры. Таким образом, очень скоро в Совете прессы стали доминировать провластные СМИ. Учредителям БПК продолжать деятельность этой структуры стало трудно из-за ухудшения финансового положения этих медийных органов. С другой стороны международные доноры стали работать Советом прессы под предлогом того, что в нем представлены все стороны", - указал Гаджиев.

Он считает, что возрождение БПК важно для свободной прессы. "По-крайней мере, пресс-клуб будет структурой, вокруг которой могут объединиться приверженцы свободной, неподконтрольной власти журналистики. Пресс-клуб будет для них своего рода маяком, определяющим профессиональные и этические стандарты, ресурсным источником", - сказал Гаджиев.

Риск блокировки сайта БПК существует, признал один из учредителей пресс-клуба, Гулу Магеррамли. "Мы обещаем не нарушать законы. Но мы не можем гарантировать того, что против сайта не будут нарушены законы. И все же мы надеемся, что соблюдение сайтом законов и этических норм, его просветительская миссия послужат наилучшей защитой от возможных неприятностей. Мы будем заниматься полезной для медиа, общества и страны деятельностью", - подчеркнул Магеррамли корреспонденту "Кавказского узла".

Редактор издающейся в Масаллинском районе газеты "Джануб хабарлары" ("Южные новости") Захир Аманов поддержал инициативу возрождения БПК. "В последние годы проектов в области журналистики почти нет. Возрождение пресс-клуба и создание его сайта - хорошая инициатива. Было бы хорошо, если бы на сайте был бы и раздел для региональных медиа. Там можно было бы размещать публикации из СМИ регионов Азербайджана. Важно также проведение тренингов для развития медиа в регионах", - сказал Аманов корреспонденту "Кавказского узла".