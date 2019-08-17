Бывший главный пристав Армении Мигран Погосян. Фото Mamuli qartughar https://ru.wikipedia.org/wiki/Погосян,_Мигран_Суренович

17 августа 2019, 13:26

Генпрокуратура России отказала в экстрадиции Миграна Погосяна

Российская сторона не пояснила причин отказа экстрадировать бывшего главного пристава Миграна Погосяна, обвиняемого в присвоении и растрате госсредств и злоупотреблении служебным положением, сообщила сегодня пресс-секретарь Генпрокуратуры Армении.

Как писал "Кавказский узел", 15 апреля суд в Армении вынес решение о заочном аресте бывшего депутата Национального собрания Армении и бывшего главного пристава страны Миграна Погосяна, объявленного в розыск. Он обвинен в присвоении и растрате государственных средств в особо крупных размерах и злоупотреблении служебным положением. 18 апреля силовики обыскали дом и офис Погосяна в Ереване, а 21 апреля он был задержан на территории России. 23 апреля Погосян был арестован в России, Генпрокуратура Армении выслала запрос на его экстрадицию.

Мигран Погосян ранее возглавлял Службу принудительного исполнения судебных актов. В мае 2016 года он был заподозрен в незаконном бизнесе после упоминания его имени в "панамском досье". В мае 2018 года в розыск был объявлен помощник Миграна Погосяна Андраник Исоян. Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты назвали возбуждение уголовного дела против Погосяна формальностью.

Об отказе выдать Погосяна Армении пресс-секретарь Генпрокуратуры Аревик Хачатрян сообщила сегодня на своей странице в Facebook. По ее словам, российская сторона обосновала отказ положением статьи 19 Конвенции "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам", согласно которой "просьба об оказании правовой помощи может быть отклонена, если ее оказание может нанести ущерб суверенитету или безопасности, или противоречит законодательству".

"Российская сторона не представила сведения о конкретной причине отказа выдать Погосяна, в связи с чем Генпрокуратура Армении предложила своим российским коллегам представить четкую информацию о причинах отклонения ходатайства", - говорится в сообщении Хачатрян, перевод которого сделал корреспондент "Кавказского узла".

Примечание:

"Студенты добились отставки ректора Ширакского университета", "Пашинян в Сочи подтвердил курс на отказ от антироссийской риторики", "Житель Еревана объявил голодовку в поддержку Маргаряна".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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