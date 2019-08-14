Акция в поддержку дагестанского журналиста в июле 2019. Фото Патимат Махмудовой для "Кавказского узла"

14 августа 2019, 13:20

Минюст Дагестана пояснил отказ в акциях сторонников Гаджиева угрозой теракта

Ведомство отказалось согласовать 23 митинга и демонстрацию организаторам акций в поддержку арестованного журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева. Среди причин отказа ведомства упомянуло возможность теракта. Инициаторы акций будут оспаривать в суде ответы Минюста Дагестана, сообщил адвокат Арсен Магомедов.

Как писал "Кавказский узел", Минюст Дагестана отклонил 39 уведомлений об акциях в поддержку Гаджиева, сообщил 9 августа один из инициаторов, юрист Арсен Магомедов. По его словам, инициативная группа подала еще 24 уведомления о проведении публичных мероприятий в различное время с 19 по 24 августа.

Редактор отдела религии "Черновика" Абдулмумин Гаджиев 18 июня был арестован по делу о финансировании терроризма. Гаджиев пострадал из-за своих статей на исламскую тематику, считает Магди Камалов. Дело Гаджиева основано на показаниях единственного подозреваемого, который прямо не обвиняет журналиста в преступлении, сообщил адвокат.

Минюст Дагестана отказался согласовать 23 митинга и одну демонстрацию в поддержку Абдулмумина Гаджиева численностью от 600 до 8 тысяч человек с 19 по 24 августа, сообщил адвокат Арсен Магомедов. «Сейчас уже 63 отказа (Минюста Дагестана). Общее число людей, которым не позволили собраться (на акции) в поддержку Абдулмумина Гаджиева – 111 тысяч 100 человек», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Арсен Магомедов.

По его словам, последние 23 отказа ведомства будут оспорены в суде.

По версии следствия, Гаджиев перечислял деньги на счета фондов проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского), которого следствие считает организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом помощи малоимущим. Сам Абу Умар Саситлинский в интервью блогеру Тумсо Абдурахманову заявил, что никак не связан с Гаджиевым и другими фигурантами дела и даже не знаком с ними. Всего по этому делу подозреваются 11 человек. О том, кто такой Абдулмумин Гаджиев и почему за него вступились коллеги, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Среди причин отказов согласовать акции в поддержку Гаджиева Минюст Дагестана назвал «возможность терактов».

Из правоохранительных органов республики поступила информация, что проведение массовых мероприятий, на которых планируется давать критическую оценку действиям силовиков, «создают предпосылки для совершения правонарушений», а также «существует вероятность совершения диверсий и терактов … в планируемую для проведения публичного мероприятия дату», говорится в одном из ответов Минюста Дагестана, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла». В связи с этим ведомство предлагает инициаторам акций подать уведомления о проведения мероприятий с 9 по 24 сентября.

Напомним, что отказами согласовать митинги в поддержку арестованного Абдулмумина Гаджиева Минюст Дагестана ретранслировал позицию властей и силовиков, сочли активисты и друзья журналиста.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Журналисты в Махачкале выступили против фабрикации уголовных дел", "Главред "Черновика" на митинге в Москве потребовал освободить Гаджиева", "Жители Махачкалы положительно отнеслись к пикетам в поддержку Гаджиева".

Автор: Магомед Туаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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