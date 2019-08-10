Арест Гаджиева продлен до середины сентября

10 августа 2019, 23:45

Суд в Махачкале удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест журналиста Абдулмумина Гаджиева, обвиняемого в финансировании терроризма, еще на месяц. Журналист назвал абсурдными доводы стороны обвинения и заявил о готовности сотрудничать со следствием. Защита Гаджиева намерена обжаловать решение суда.

Как писал "Кавказский узел", редактор отдела религии дагестанского "Черновика" Абдулмумин Гаджиев был арестован по делу о финансировании терроризма 18 июня. 29 июля суд в Махачкале отказался удовлетворить жалобу защиты на возбуждение дела против журналиста. Сам Гаджиев настаивает на своей невиновности.

Гаджиев подвергся уголовному преследованию из-за своих статей на исламскую тематику, убежден учредитель издания Магди Камалов. Дело в отношении журналиста основано на показаниях одного подозреваемого, который прямо не обвиняет журналиста в преступлении, сообщил ранее "Кавказскому узлу" адвокат Арсен Шабанов. "Черновик" опубликовал заявление, в котором отметил, что за уголовным преследованием Гаджиева стоит желание силовиков закрыть издание или изменить его редакционную политику. О том, кто такой Абдулмумин Гаджиев и почему за него вступились коллеги, можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Рассмотрение ходатайства о продлении меры пресечения Абдулмумину Гаджиеву состоялось сегодня в Советском районном суде Махачкалы. Следователь Надыр Телевов объяснил необходимость продлить арест Гаджиеву тем, что следствие по его делу ещё не завершено. Защита журналиста сочла такую позицию необоснованной и настаивала на домашнем аресте. Суд встал на сторону обвинения и продлил срок содержания журналиста под стражей до 13 сентября, передает корреспондент "Кавказского узла".

Срок предварительного следствия по делу Гаджиева "был продлён на один месяц, а всего до трёх месяцев, в связи с необходимостью проведения по делу ряда следственных действий и процессуальных мероприятий", сообщил Телевов.

В своем ходатайстве он отметил, что срок содержания под стражей Гаджиева истекает 14 августа, однако следствие не успевает завершить расследование по его делу. Одной из причин, по которой затягивается следствие, Телевов указал необходимость получить из банка и проверить сведения о движениях денежных средств на счетах журналиста.

Кроме того, следователь заявил, что необходимо сделать забор крови у Гаджиева и двух других фигурантов дела о финансировании терроризма - Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева. Также, по его словам, следствие планирует провести молекулярно-генетическую экспертизу, обыски по месту жительства, получить ответы на ранее направленные в различные учреждения запросы.

Вместе с Гаджиевым по делу о финансировании терроризма были арестованы уроженец Карачаево-Черкесии Кемал Тамбиев и глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов. По версии следствия, Гаджиев перечислял деньги на счета фондов проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского). Проповедника следствие считает организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Сам Абу Умар Саситлинский в интервью блогеру Тумсо Абдурахманову заявил, что никак не связан с Гаджиевым и другими фигурантами дела и даже не знаком с ними.

Мотивируя необходимость продления ареста, следователь Надыр Телевов заявил, что, если избрать в отношении Гаджиева меру пресечения, не связанную с изоляцией, тот он может воспрепятствовать "установлению истины по уголовному делу путём создания искусственных доказательств своей невиновности", сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Прокурор Магомед Ибрагимов поддержал ходатайство следователя. Он считает, что Гаджиев может скрыться, так как он неоднократно выезжал за границу, где занимался сбором средств.

Защита Гаджиева назвала необоснованными доводы следствия о необходимости продления ареста Гаджиеву. Адвокаты также уверены, что нет никакой необходимости продлевать и сроки следствия.

"Почему за два месяца следствие не успело провести следственные действия? Кто-нибудь обращался в суд, чтобы получить информацию по этим банковским счетам?" - спросил адвокат Арсен Шабанов у представителя следствия.

В ответ на это Телевов заверил, что "следствие работает каждый день", однако "двух месяцев для проведения следственных мероприятий не хватает".

Во время заседания суда защита журналиста настаивала, что в его деле нет ни одного факта, подтверждающего совершение им преступления.

"Гаджиев написал одну статью в "Черновике" и стал "участником террористической организации". Я прошу обратить внимание на само деяние. Написание одной статьи - это не убийство, это не приверженность к террористической организации. Невозможно стать преступником, написав одну статью. Тем более непонятно, какую статью имеет в виду следствие, когда она была написана, как она называется", - заявил Арсен Шабанов.

По его словам, нет и подтверждения того, что Гаджиев, выйдя из-под стражи, может скрыться или оказать давление на других участников процесса.

Следователь в суде не смог доказать, почему в отношении Гаджиева нельзя применить более мягкую меру пресечения, считает адвокат Шамиль Магомедов.

Гаджиев раскритиковал доводы следствия

В ходе заседания суда Абдулмумин Гаджиев заявил, что ему непонятно, в чем именно его обвиняют. Представитель следствия на это ответил, что журналист обвиняется "в совершении преступления".

Гаджиев также назвал абсурдом доводы следствия о том, что он вёл замкнутый образ жизни и отрицательно характеризуется соседями. "Кого вы опрашивали? Нет, наверное, человека, который ведёт более открытый образ жизни, чем я", - возмутился Гаджиев.

В подтверждение журналиста защита представила суду положительную характеристику от его соседей. Кроме того, по ходатайству защиты к материалам дела были приобщены характеристики Гаджиева от декана экономического факультета Дагестанского госуниверситета, где работал обвиняемый, и от главного редактора "Черновика" Маирбека Агаева, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

"Прокурор как мантру повторяет, что у меня есть загранпаспорт и я могу скрыться. Но они даже не удосужились проверить, есть ли он у меня. Загранпаспорта у меня нет. Он был у меня, но срок его действия истёк, а новый паспорт я не получал", - подчеркнул Гаджиев.

Журналист в суде раскритиковал заявления стороны обвинения о том, что он не хочет сотрудничать со следствием. "Когда и в какой форме я выразил нежелание сотрудничать со следствием? Это ложь. Уважаемый следователь, я вас очень жду. Я очень ждал обещанных мне очных ставок с Кемалем Тамбиевым и с Абубакаром Ризвановым", - заявил Гаджиев.

Он подчеркнул, что желает сотрудничать со следствием, однако не понимает, что оно может ему предложить: "Я желаю сотрудничать со следствием! Вот сидит следователь Телевов. Это единственный человек, который провёл со мной допрос. Посмотрите текст этого допроса. Ничего кроме вопроса "Знаете ли вы такого-то?" там нет. Следствию абсолютно нечего у меня выяснять".

Обращаясь к судье, Абдулмумин Гаджиев заявил, что не собирается скрываться от следствия: "Я серьезный человек и за мной стоит серьёзная общественно-политическая газета. Я буду сидеть дома и ждать, пока мне предъявят очередное обвинение. Государству выгоднее отпустить меня домой, надев специальный браслет, который позволит контролировать мой каждый шаг. Это выгоднее, чем содержать меня в СИЗО, платить людям, которые меня охраняют, кормить меня".

Также Гаджиев пожаловался, что его ограничивают в общении с защитниками. "В СИЗО ко мне приходят адвокаты, нам дают общаться всего 10 минут. Насколько я знаю, другие обитатели СИЗО-1 с этой проблемой не сталкиваются", - сказал он.

Следователь Телевов пообещал "принять меры", если поступят соответствующие обращения. В свою очередь адвокаты журналиста заявили, что пока не подавали жалоб на ограничения в общении с подзащитным.

Поддержать Абдулмумина Гаджиева пришли его друзья, коллеги, родные. В зале суда присутствовали не менее 35 человек, часть людей осталась на улице. Друзья и коллеги пришли в футболках с надписью "Я/мы Абдулмумин Гаджиев". Акций в поддержку Гаджиева сегодня не было.

Матери журналиста Загидат Гаджиевой всего раз позволили встретиться с сыном в СИЗО. "После нескольких обращений и походов в Следком Дагестана. Мне предоставили одно свидание с Абдулмумином, дав понять, что сделали это в виде исключения. Свидание длилось около 20 минут", - рассказала женщина "Кавказскому узлу".

Группа поддержки назвала решение суда о продлении меры пресечения Гаджиеву до середины сентября ожидаемым. Адвокаты заявили, что намерены обжаловать решение суда.

По состоянию на 23.20 мск на сайте Советского райсуда Махачкалы нет информации о результатах заседания по делу Абдулмумина Гаджиева.

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