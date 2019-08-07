Апелляционный суд Баку оставил журналиста Асланова под стражей

07 августа 2019, 02:19

Бакинский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу журналиста Полада Асланова на отказ о переводе под домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", главный редактор двух азербайджанских интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полад Асланов был задержан 12 июня по подозрению в шпионаже. Суд в Баку 14 июня принял решение заключить Асланова под стражу сроком на четыре месяца. Адвокат Эльчин Садыгов, защищающий Полада Асланова, заявил 3 июля, что в его адрес стали поступать угрозы, после чего был отстранен следователь. 19 июля суд в Баку оставил без удовлетворения ходатайство защиты об изменении меры пресечения обвиняемому в госизмене журналисту Поладу Асланову. Жена журналиста Гюльмира Асланова заявила, что в СИЗО здоровье супруга резко ухудшилось.

Полад Асланов, по данным Службы госбезопасности, "проводил за пределами Азербайджана тайные встречи с сотрудниками иностранных спецслужб, подписывал чеки о получении денежных средств и на условиях регулярных денежных выплат был привлечен к тайному сотрудничеству". Супруга Полада Асланова связала задержание с профессиональной деятельностью Асланова. Сам журналист отверг обвинение в государственной измене.

6 августа Бакинский апелляционный суд, рассмотрев жалобу журналиста Полада Асланова на отказ в переводе под домашний арест, оставил ее без удовлетворения, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» супруга журналиста Гюльмира Асланова.

По ее словам, судебное разбирательство было закрытым, и информацию она получила от адвоката мужа.

«54 дня мой муж под арестом. И за это время следственный орган не представил ни одного доказательства его вины. Мой муж занимался журналистикой и его арестовали за эту деятельность. Он не является членом какой-либо партии. Он вел беспристрастные расследования. Полад написал про то, как сотрудники службы государственной безопасности взимали с турфирм с каждого паломника, направляющегося в Мешхед (Иран), десять долларов, а в Кербелу (Ирак) – двадцать долларов. Есть видеозапись руководителя турфирмы, который жаловался на вымогательство у него этих денег. Полада преследуют в отместку именно из-за этих разоблачений, а также за публикации о других фактах коррупции, взяточничестве, монополиях, подавлении прав человека, пытках над заключенными», - считает Асланова.

Она сказала, что смогла увидеться с мужем только на 45-й день ареста.

«Мы говорили по телефону через стеклянную перегородку. Рядом с ним был сотрудник СГБ. Полад страдает сердечно-сосудистым заболеванием. Пребывание в заключение негативно отражается на его здоровье. Он не может ночью спать, просыпается от сердечной боли. Полад потерял в весе, потому что плохо питается из-за болей. Сейчас он весит 45 кг. Полад в связи с нарушением его прав обратился к новому главе СГБ Али Нагиеву и президенту Азербайджана, но пока результатов нет. Его посетили представители аппарата омбудсмена и Международного комитета Красного креста», - заявила Асланова.

Адвокат Эльчин Садыгов подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что апелляционный суд оставил жалобу Асланова без удовлетворения. Он также прокомментировал проведение процесса в закрытом режиме. «Согласно законодательству вопросы, связанные с мерой пресечения, рассматриваются в закрытом режиме», - отметил адвокат.

Садыгов подтвердил, что журналист не признает себя виновным и жалуется на плохое самочувствие. Адвокат воздержался от других комментариев в связи с обязательствами о неразглашении тайны следствия.

Защита может выдвинуть новые ходатайства об изменении меры пресечения, в частности, об освобождении Асланова под залог, также отметил Садыгов.

В Бакинском представительстве Международного комитета Красного креста (МККК) корреспонденту «Кавказского узла» сказали, что, согласно мандату организации, Красный Крест не раскрывает имен посещаемых в местах заключения лиц. "Кавказский узел" также не располагает комментариями официальных представителей СГБ и аппарата омбудсмена о ситуации с Поладом Аслановым.

Отметим, что 10 июля союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" обнародовал обновленный список политзаключенных, включив в него Асланова.

Новости о преследованиях активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".